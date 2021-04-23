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Операторы программы-вымогателя Darkside расширяют свою тактику вымогательства с помощью новой техники, нацеленной на компании, акции которых торгуются на NASDAQ или других фондовых рынках.

В сообщении, размещенном на их веб-портале в даркнете, команда Darkside заявила, что готова заранее уведомить трейдеров-мошенников, чтобы они могли продать акции компании, прежде чем они укажут ее имя на своем веб-сайте в качестве жертвы. Команда Darkside считает, что негативных последствий от размещения названия компании на ее веб-сайте будет достаточно, чтобы цена ее акций упала, а нечестный трейдер получил прибыль.

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В то время как другие семейства программ-вымогателей ранее обсуждали, как использовать эффект публично раскрытой кибератаки на фондовый рынок, они никогда не делали это своим официальным направлением.

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Тем не менее, это объявление также служит косвенной угрозой взломанным компаниям, которые не выплатили выкупа, что может привести к достаточно сильному негативному влиянию, и может повлиять на их рыночные котировки, чтобы подтолкнуть жертв к уплате запрашиваемого выкупа.

Этот подход является последним из длинного списка методов, которые банды вымогателей добавляют в свои арсеналы вымогательства. Все эти тактики обычно применяются после того, как вымогатели узнают, что компания, чьи данные они украли и / или зашифровали, не планирует платить требуемый выкуп.

Как только первоначальное требование выкупа отклоняется, операторы программ-вымогателей начинают оказывать дополнительное давление на жертв с помощью тактики, указанной выше.

«У нас есть неофициальные данные о том, что все меньше людей платят выкуп, а это означает, что злоумышленники должны найти новые способы вымогательства денег у жертв», - в сегодняшнем интервью Аллан Лиска, исследователь безопасности из Recorded Future, специализирующийся в области программ-вымогателей.

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Однако шансы на то, что этот новый метод вымогательства сработает, невелики. В своем сегодняшнем твите Лиска заявил, что ни одна из предыдущих атак программ-вымогателей не была достаточно серьезной, чтобы нанести долгосрочный ущерб листингу компании на рынке, при этом цена снижалась лишь незначительно в течение очень коротких периодов времени.

Кроме того, любые крупные короткие ставки, скорее всего, будут расследованы Комиссией по ценным бумагам и биржам или другими регулирующими органами, и не многие трейдеры примут предложение Darkside с таким соотношением прибыли к рискам.