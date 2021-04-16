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Гражданин Украины был приговорен сегодня к 10 годам лишения свободы за участие в киберпреступной группировке, известной как FIN7, группе, которая организовала крупные атаки на системы торговых точек в Европе и США.

35-летний Федор Гладырь был арестован в январе 2018 года в Дрездене, Германия, а в июле того же года экстрадирован в США, где ему было предъявлено обвинение за участие в FIN7, также известной как Carbanak.

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Согласно судебным документам, Гладырь работал в сети, используя псевдонимы «das» или «AronaXus», и был одним из лидеров группировки FIN7, где он выполнял функции «системного администратора, который, среди прочего, обслуживал серверы и каналы связи, используемые организациями и выполнял управленческую роль, делегируя задачи и давая инструкции другим участникам схемы».

В период с 2013 по 2018 год Гладырь и его товарищи по FIN7 организовали атаки на европейских и американских розничных продавцов, взламывая внутренние сети для установки вредоносного ПО, специализирующегося на извлечении данных платежных карт из систем точек продаж (PoS), которые они позже продавали на рынках даркнета.

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По данным ФБР, такие компании, как Chipotle Mexican Grill, Chili's, Arby's, Red Robin и Jason's Deli были одними из самых громких жертв FIN7, откуда они, как полагают, украли более 15 миллионов данных карт из более чем 3600 розничных магазинов.

Гладырь был арестован и обвинен в 2018 году вместе с двумя другими членами FIN7, Дмитрием Федоровым и Андреем Копаковым, также гражданами Украины. Оба все еще ждут приговора. Четвертый член FIN7, Денис Ярмак, также украинец, был арестован в мае 2020 года.

Сегодня Гладырь был приговорен к 120 месяцам и 60 месяцам по отдельным обвинениям с одновременным исполнением приговоров. Сегодня в суде Гладырь сказал, что сожалеет о работе в Combi Security, фальшивой фирме по обеспечению безопасности, которую создали хакеры FIN7, чтобы замаскировать некоторые из своих атак под тесты на проникновение.