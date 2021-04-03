Запечатанная копия Super Mario Bros. была продана за 660 000 долларов
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Запечатанная копия знаменитой классической игры Super Mario Bros. для NES была продана на аукционе Heritage Auctions за невероятные 660 000 долларов, что превышает предыдущий рекорд почти в четыре раза.
Это не первый раз, когда Super Mario Bros. устанавливает рекорд: новая копия американской версии игры была продана за 114000 долларов в июле 2020 года (что побило рекорд в 100 150 долларов, установленный другой копией Super Mario Bros. в феврале 2019). Однако в ноябре был установлен новый рекорд: запечатанная копия Super Mario Bros. 3 была продана за 156 000 долларов, что до этого времени делало ее самой дорогой проданной видеоигрой.
Сообщается, что эта копия игры была куплена в качестве рождественского подарка и пролежала в закрытом виде в ящике стола большую часть четырех десятилетий.
Согласно описания Heritage Auctions, именно это делает версию Super Mario Bros., такой особенной: «Это не только лучшая запечатанная копия с перфорированной картонной коробкой, которую мы когда-либо предлагали, но и самая старая запечатанная копия Super Mario Bros., которую мы когда-либо продавали. Это всего лишь четвертая версия Super Mario Bros. когда-либо выпускаемая, и окно выпуска было очень маленьким. Просто чтобы лучше понять, насколько окно было на самом деле маленьким - общенациональный релиз для консоли состоялся в середине или конце 1986 года, а игры, распространяемые для этого выпуска, не имели кода Game Pak NES-GP. Nintendo удалось добавить символ торговой марки Nintendo Entertainment System на свои игровые приставки к началу 1987 года».
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