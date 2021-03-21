Apple оштрафовали на 2 миллиона долларов за продажу iPhone 12 без зарядного устройства
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Бразильский штат Сан-Паулу не в восторге от того, что Apple не поставляет адаптеры питания в комплекте с iPhone 12. Агентство по защите прав потребителей Procon-SP наложило штраф на Apple почти на 1,92 миллиона долларов США за удаление зарядного устройства из 12 серии iPhone. По мнению агентства, этот шаг Apple нарушает Кодекс защиты прав потребителей страны.
Procon-SP сообщила Apple о предполагаемом нарушении в декабре. На что Apple повторила свою позицию в отношении защиты окружающей среды, заявив, что это сократит выбросы CO2 и добычу редкоземельных элементов. Было отмечено, что у многих клиентов уже есть запасные адаптеры. Однако агентство явно не удовлетворилось этим ответом. Выписывая штраф, исполнительный директор Procon-SP Фернандо Капес заявил Apple, что необходимо соблюдать законодательство Бразилии.
Штраф для Apple сравнительно крошечный и не повредит ее финансам. Однако у Apple может не быть другого выбора, кроме как уступить, если она хочет продолжать продавать iPhone в Бразилии. Другие компании уже поддались давлению Procon-SP. Например, Samsung заключила сделку с Procon-SP о включении "подарочного" зарядного устройства в предварительные заказы на Galaxy S21. Бразилия - один из крупнейших в мире рынков телефонов, и компании, нарушающие правила страны, рискуют потерять этот большой рынок.
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