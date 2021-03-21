Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Бразильский штат Сан-Паулу не в восторге от того, что Apple не поставляет адаптеры питания в комплекте с iPhone 12. Агентство по защите прав потребителей Procon-SP наложило штраф на Apple почти на 1,92 миллиона долларов США за удаление зарядного устройства из 12 серии iPhone. По мнению агентства, этот шаг Apple нарушает Кодекс защиты прав потребителей страны.

Procon-SP сообщила Apple о предполагаемом нарушении в декабре. На что Apple повторила свою позицию в отношении защиты окружающей среды, заявив, что это сократит выбросы CO2 и добычу редкоземельных элементов. Было отмечено, что у многих клиентов уже есть запасные адаптеры. Однако агентство явно не удовлетворилось этим ответом. Выписывая штраф, исполнительный директор Procon-SP Фернандо Капес заявил Apple, что необходимо соблюдать законодательство Бразилии.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Штраф для Apple сравнительно крошечный и не повредит ее финансам. Однако у Apple может не быть другого выбора, кроме как уступить, если она хочет продолжать продавать iPhone в Бразилии. Другие компании уже поддались давлению Procon-SP. Например, Samsung заключила сделку с Procon-SP о включении "подарочного" зарядного устройства в предварительные заказы на Galaxy S21. Бразилия - один из крупнейших в мире рынков телефонов, и компании, нарушающие правила страны, рискуют потерять этот большой рынок.