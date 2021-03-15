Samsung Display планирует увеличить производство OLED-дисплеев для ноутбуков
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Samsung Display рассматривает возможность увеличения своих инвестиций в OLED-панели для ноутбуков (органические светоизлучающие диоды) для увеличения их производства. Новость появилась на фоне сообщений о том, что производители дисплеев наращивают производство панелей для ноутбуков.
Согласно отчету TheElec, южнокорейский технологический гигант рассматривает возможность использования своей линии A2 для расширения производства OLED для ноутбуков вместо создания новой линейки A4-2. Компания также планирует производить больше OLED-панелей для ноутбуков, построив производство жестких OLED-панелей Gen 6 на заводе L7-2 в Асане. В настоящее время завод используется для производства ЖК-дисплеев большого размера, производство которых компания сокращает.
Кроме того, Samsung Display уже использует часть возможностей своей линии A2 для производства OLED-панелей для ноутбуков. Еще в 2020 году компания отгрузила более 800000 единиц этих панелей. Бренд намеревается отгрузить 2 миллиона OLED-дисплеев для ноутбуков, хотя вполне вероятно, что он производит около 1,5 миллиона единиц только на линии A2.
Между тем ожидается, что мировые производители ЖК-панелей в этом году также поставят более высокие цели по поставкам панелей для ноутбуков. Этот рост производства также происходит на фоне роста спроса на устройства с большим экраном, например портативных компьютеров, в связи с ростом популярности работы или обучения из дома. Согласно отчету DigiTimes, в 2020 году мировые поставки выросли более чем на 20 процентов в годовом исчислении.
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