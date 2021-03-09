Meizu 18-й серии раскупили за 28 минут после начала продаж
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Сегодня утром состоялся официальный запуск мобильных телефонов Meizu 18-й серии. Согласно официальным данным, серия Meizu 18 была продана более чем на 100 миллионов юаней за одну минуту и была распродана по всей сети в течение 28 минут после первой продажи. Из-за горячих продаж серии Meizu 18 многие пользователи не смогли купить телефон. Некоторые из перекупов уже выложили смартфоны на доске объявлений.
Как показано на рисунке выше, некоторые пользователи купили новые телефоны Meizu 18 на Xianyu и продали их по более высокой цене, что также демонстрирует популярность серии Meizu 18.
Ван Чжицян, глава отдела технологического маркетинга Meizu, ответил на вопрос о «первых 28 минутах, распроданных смартфонов по всей сети»,- "я не ожидал, что они будут распроданы более чем за 20 минут". Очевидно, что пользователи одобряют новенькую 18-ю серию.
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Что касается конфигурации, серия Meizu 18 оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 888, экраном 2K 120 Гц, а топовая версия телефона - датчиком Samsung GN1 (основная камера на 50 миллионов пикселей). Мало того, серия Meizu 18 также оснащена системой Flyme 9 с отсутствующей рекламой, что также является причиной популярности новых смартфонов у пользователей.
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