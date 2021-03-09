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Сегодня утром состоялся официальный запуск мобильных телефонов Meizu 18-й серии. Согласно официальным данным, серия Meizu 18 была продана более чем на 100 миллионов юаней за одну минуту и была распродана по всей сети в течение 28 минут после первой продажи. Из-за горячих продаж серии Meizu 18 многие пользователи не смогли купить телефон. Некоторые из перекупов уже выложили смартфоны на доске объявлений.

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Как показано на рисунке выше, некоторые пользователи купили новые телефоны Meizu 18 на Xianyu и продали их по более высокой цене, что также демонстрирует популярность серии Meizu 18.

Ван Чжицян, глава отдела технологического маркетинга Meizu, ответил на вопрос о «первых 28 минутах, распроданных смартфонов по всей сети»,- "я не ожидал, что они будут распроданы более чем за 20 минут". Очевидно, что пользователи одобряют новенькую 18-ю серию.

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Что касается конфигурации, серия Meizu 18 оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 888, экраном 2K 120 Гц, а топовая версия телефона - датчиком Samsung GN1 (основная камера на 50 миллионов пикселей). Мало того, серия Meizu 18 также оснащена системой Flyme 9 с отсутствующей рекламой, что также является причиной популярности новых смартфонов у пользователей.