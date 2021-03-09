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Когда Xiaomi выпустила флагман Mi 11, компания даже не предоставила никакой информации о том, выпустит ли Pro версию для Mi 11.

В сообщении на Weibo говорится, что Mi 11 Pro будет запущен в середине марта. Также сообщается, что флагманская модель будет запущена вместе с Mi 11 Pro Ultra. Это все еще слух, но он согласуется с предыдущим слухом о том, что Mi 11 Pro выйдет в марте. Xiaomi еще не раскрыла подробностей о предстоящем запуске Pro.

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Согласно слухам, Mi 11 Pro повторяет стиль дизайна Mi 11, но естественно, будет иметь некоторые улучшения в камере и технология зарядки. Mi 11 Pro будет иметь телеобъектив с перископом и технологию быстрой зарядки 120 Вт, как и Mi 10 Extreme Commemorative edition.

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Кроме того, ожидается, что Mi 11 Pro будет оснащен 6,81-дюймовым четырехугольным изогнутым дисплеем 2K с разрешением 3200x1440 пикселей. Дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 480 Гц.

Недавно в сети появились изображения защитных чехлов для Mi 11 Pro. Рендеры позволяют увидеть предполагаемый дизайн тыльной камеры Mi 11 Pro. Камера будет похожа на Mi 11 с тремя сенсорами, но в нижней части квадратный модуль говорит о перископической камере.

Кроме того, у Mi 11 Pro будет улучшенный сенсор основной камеры. Сообщается, что он будет оснащаться новейшим датчиком ISOCELL GN2 от Samsung, который имеет 50-мегапикселей и сверхбольшую диафрагму 1 / 2,12 дюйма, которая в настоящее время является самой большой.