Xiaomi Mi 11 Pro поступит в продажу в середине марта
реклама
Когда Xiaomi выпустила флагман Mi 11, компания даже не предоставила никакой информации о том, выпустит ли Pro версию для Mi 11.
В сообщении на Weibo говорится, что Mi 11 Pro будет запущен в середине марта. Также сообщается, что флагманская модель будет запущена вместе с Mi 11 Pro Ultra. Это все еще слух, но он согласуется с предыдущим слухом о том, что Mi 11 Pro выйдет в марте. Xiaomi еще не раскрыла подробностей о предстоящем запуске Pro.
Согласно слухам, Mi 11 Pro повторяет стиль дизайна Mi 11, но естественно, будет иметь некоторые улучшения в камере и технология зарядки. Mi 11 Pro будет иметь телеобъектив с перископом и технологию быстрой зарядки 120 Вт, как и Mi 10 Extreme Commemorative edition.
реклама
Кроме того, ожидается, что Mi 11 Pro будет оснащен 6,81-дюймовым четырехугольным изогнутым дисплеем 2K с разрешением 3200x1440 пикселей. Дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 480 Гц.
Недавно в сети появились изображения защитных чехлов для Mi 11 Pro. Рендеры позволяют увидеть предполагаемый дизайн тыльной камеры Mi 11 Pro. Камера будет похожа на Mi 11 с тремя сенсорами, но в нижней части квадратный модуль говорит о перископической камере.
Кроме того, у Mi 11 Pro будет улучшенный сенсор основной камеры. Сообщается, что он будет оснащаться новейшим датчиком ISOCELL GN2 от Samsung, который имеет 50-мегапикселей и сверхбольшую диафрагму 1 / 2,12 дюйма, которая в настоящее время является самой большой.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила