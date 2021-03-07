Ожидается, что в 2021 году поставки ПК на мировой рынок вырастут на 8,4%
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Отчет показывает, что темпы роста поставок компьютеров в первом квартале этого года достигнут пика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году мировые поставки ПК увеличатся на 8,4% до 496,8 миллиона единиц. Кроме того, увеличатся поставки ноутбуков, планшетов и настольных компьютеров.
В отчете показано, что новая эпидемия коронавируса привела к постоянному росту поставок на рынок ПК в 2020 году. Но из-за проблем с цепочкой поставок объем производства компьютеров в этом году был ограничен. Как вы понимаете, проблему нехватки микросхем в короткие сроки решить сложно. Агентство прогнозирует, что в первом квартале 2021 года поставки ПК вырастут на 54% в годовом исчислении, а во втором квартале - на 7% в годовом исчислении. Кстати, Chromebook станет изюминкой рынка ПК в этом году. В первом квартале 2021 года он вырастет на 30%.
«И Chromebook, и планшеты стали победителями в 2020 году, и Canalys прогнозирует радужное будущее для обеих категорий продуктов в этом году и в последующий период», - сказал Ишан Датт, аналитик Canalys.
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«Оба являются недорогой альтернативой более дорогим устройствам Windows, обслуживающей сегменты, которые Wintel не заслуживает. Кроме того, Canalys ожидает, что более широкий коммерческий сегмент расширит охват Chromebook и планшетов. По мере того, как экономика начинает развиваться, ограничение взаимодействия между людьми является сдерживающим фактором, а планшеты упрощают выполнение простых задач в розничной торговле, гостиничном бизнесе и путешествиях. На развивающихся рынках планшеты Android будут иметь особое значение, поскольку они обеспечивают доступный переход к цифровому образованию. Продавцы, у которых есть хорошие портфели Chromebook и планшетов, будут иметь все возможности для роста в ближайшие годы».
В отчете прогнозируется, что в 2021 году поставки настольных компьютеров составят 67,1 миллиона единиц; отгрузки ноутбуков составят 236 млн шт.; отгрузки планшетных ПК составят 174 млн шт. В 2022 году отгрузки на мировом рынке ПК превысят отметку в 500 миллионов.
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