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Совсем недавно в раннем доступе Steam вышел симулятор выживания Valheim. Согласно отчету Valve, этот симулятор лидировал по продажам на прошлой неделе. Этот проект от компании Iron Gate уже завоевал симпатии многих игроков, которые начали исследовать огромный процедурно генерируемый мир. Один из исследователей на своем Ютуб канале Steinfus показал как выглядит край мира и что находится на ним.

Добраться до края карты очень не просто, так как по мере удаления от центра опасности становятся все сложнее и сложнее. А тому, кто все таки сможет найти край мира придется умереть, так как там находится огромный водопад (разработчики явно взяли идею из древних мифов) с мощным течением, которому невозможно противостоять. И исследователя на своем судне смывает за край карты и появляется уведомление о смерти.

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Как уже упоминалось, в этом симуляторе большой процедурно генерируемый мир, в котором вам предстоит отправиться в глубокие темные леса, подняться на заснеженные горы, покорять моря и открывать новые земли.