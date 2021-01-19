Владельцы AirPods Max жалуются на быстрый разряд батареи
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Сообщается, что даже когда уровень заряда батареи составляет 100 процентов, AirPods Max может полностью разрядится за одну ночь. И эта проблема возникает даже при размещении наушников в официальном чехле Smart Case, который переводит устройство в режим сверхнизкого энергопотребления.
Например, на Reddit пользователь Linkistinki спрашивает: "С Новым годом, ребята, я просто хотел спросить, испытывал ли кто-нибудь такое с Max: заряжал их утром до 100%, пользовался время от времени (2-3 часа) в течение дня и вечером, вставлял их в смарт-кейс. Утром батарея разрядилась до 0%. Это случилось дважды. Сброс не помог ... Очень надеюсь, что это ошибка ... и интересно, есть ли это у кого-нибудь еще".
На форуме тех поддержки Apple, MrFling задал аналогичный вопрос: «Может ли кто-нибудь объяснить, почему, когда я кладу свои Airpods Max в кейс с 60% заряда батареи, а на следующее утро у них остается 1% заряда батареи? Такое случалось со мной несколько раз при закрытой магнитной заслонке. И я уверен, что правильно разместил их в Case. Похоже, что надо фиксить ПО».
Возможно, проблемы начались после того, как 18 декабря 2020 года было выпущено обновление прошивки. Кроме того, AppleTips упоминает, что проблема разряда батареи AirPods Max не возникает при сопряжении с iPhone; это происходит, когда наушники подключены к Apple TV или устройству стороннего производителя. Некоторым пользователям удалось решить проблему путем принудительного перезапуска.
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Еще один способ решить проблему с разрядом батареи - это восстановить AirPods Max до заводских настроек. Имейте в виду, что если эти методы не решат вашу проблему, вам придется ждать пока Apple не выпустит обновление программного обеспечения.
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