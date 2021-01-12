Samsung убирает зарядное устройство и наушники из линейки Galaxy S21
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Однако сразу после выпуска iPhone 12 пошли слухи о том, что серия Galaxy S21 также будет поставляться без зарядного устройства, и что ж, теперь это подтверждено, поскольку теперь есть информация, которая раскрывает содержимое коробки. И что же там? Нет зарядного устройства и наушников, но есть кабель USB Type-C и скрепка для извлечения SIM-карты.
Теперь компания последовала примеру Apple и сделала то же самое. WinFuture.de предоставил маркетинговые материалы, и вы можете убедиться в этом сами.
Важно понимать, что это удаление не означает, что Samsung копирует Apple. Обе компании с момента выпуска Galaxy S соперничают друг с другом. Несмотря на то, что в прошлом были судебные иски, недавнее сходство между обеими компаниями указывает на то, что между ними существует теория игр.
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Учитывая, что Samsung и Apple являются основными конкурентами на рынке, можно с уверенностью сказать, что они оба принимают решения, которые влияют на решения других. В этом нет ничего нового, поскольку примеры теории игр можно найти повсюду.
Samsung удаляет наушники из Galaxy S21 учитывая, что большинство людей даже не используют наушники, поставляемые с их телефонами, особенно с учетом того, что большинство переходит на беспроводные гаджеты.
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Удаление наушников и адаптера питания также означает, что у Samsung будет возможность уменьшить упаковку и уменьшить стоимость - тем самым сэкономить на транспортных расходах и т.п.
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