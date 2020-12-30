JONSBO представила корпус в виде выдвижного ящика с кожаным ремешком
реклама
Этот уникальный дизайн отличается сдержанными световыми эффектами и ремешком из натуральной кожи, что обеспечивает большую портативность, чем корпуса для ПК аналогичного размера. Корпус выполнен в серебристых и черных цветах.
Дизайн корпуса BO 100 невероятно уникален, так как этот корпус выглядит так, что впишется практически в любой дизайн. Этот корпус оснащен передней панелью из закаленного стекла, через которую видны компоненты, установленные внутри корпуса. Уникальная конструкция корпуса, напоминающая выдвижной ящик, упрощает прокладку кабелей и упрощает установку компонентов ПК. Этот корпус имеет двустороннюю пылезащищенность как для впуска, так и для выпуска воздуха, при этом боковые фильтры сделаны из металла, а нижние / задние фильтры - из ПВХ.
реклама
Внутренняя структура, напоминающая ящик, имеет полностью металлическую конструкцию и матовое черное покрытие. Эта конструкция выдвижного ящика имеет тефлоновые прокладки из ПТФЭ на шести различных частях, чтобы обеспечить плавность работы и избежать царапин на краске конструкции или металлического корпуса.
Корпус поддерживает видеокарты длиной до 207 мм и шириной до 48 мм и поддерживает материнские платы Mini-ITX или DTX с размерами 170 мм на 203 мм, предлагая место для блока питания SFX или SFX-L. В корпусе имеется два места для 2,5-дюймовых дисков и одно место для 3,5-дюймовых.
реклама
Для охлаждения предусмотрена поддержка воздухоохладителя высотой до 158 мм и жидкостного охладителя с радиатором 120 мм.
На передней панели BO 100 имеется два порта USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.
реклама
Компания JONSBO еще не опубликовала информации о ценах на этот девайс или о том, когда он будет доступен для покупки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила