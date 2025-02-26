Он станет первый лэптопом компании, обладающим сенсорным экраном

Компания Framework, известная своими уникальными модульными ноутбуками, объявила о выпуске новейшей модели — Framework Laptop 12. С появлением этого устройства компания ставит цель преобразить рынок недорогих ноутбуков, который зачастую оставляет пользователей разочарованными. Эта модель — первый лэптоп Framework, оснащённый сенсорным экраном, а также первый ноутбук-трансформер в ассортименте компании.

«Мы разрабатываем наши продукты, чтобы устранить проблемы, кажущиеся нам наиболее актуальными в индустрии, и немногие категории так остро демонстрируют недостатки потребительской электроники, как рынок бюджетных ноутбуков», — отметил генеральный директор компании Нирав Патель.

На его взгляд, ноутбуки в сегменте начального уровня зачастую представляют собой малонадёжные и короткоживущие устройства, не обладающие достаточной мощностью и с множеством ограничений. Особую тревогу вызывает тот факт, что такие устройства часто покупаются студентами и молодёжью по всему миру. «Мы убеждены, что именно эти группы пользователей особенно нуждаются в надёжных и долговечных компьютерах», — заявил Патель.

Framework Laptop 12 оснастили 12,2-дюймовым экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей, яркостью более 400 нит, а также поддержкой сенсорного управления, в том числе с использованием стилуса. Сердцем устройства стал процессор Intel Core i3 или i5 13-го поколения с оперативной памятью до 48 ГБ DDR5-5200. Для хранения данных предусмотрен NVMe SSD вместимостью до 2 ТБ и возможность подключения к сети Wi-Fi 6E.

Как видно по изображениям, Framework Laptop 12 оборудован четырьмя портами и слотами для карт расширения, позволяющими пользователям выбрать нужные порты для своего устройства, включая DisplayPort, Ethernet, HDMI, microSD и USB.

Нирав Патель подчеркнул, что Framework Laptop 12 — это именно тот продукт, ради которого он начал создавать компанию, добавив, что это будет самый простой в плане ремонта ноутбук Framework.

Пока компания не сообщила окончательные цены, но указала, что они будут ниже, чем у Framework Laptop 13. Стартовая цена последнего составляет $750 для моделей со старыми процессорами и $1100 для конфигураций с самыми современными чипами. Предзаказы начнутся в апреле, а начало поставок запланировано на середину 2025 года.