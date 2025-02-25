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andr83
Индонезия сумела склонить Apple к 1 млрд долларов инвестиций в собственную экономику
Страна добилась этого благодаря запрету на официальные поставки iPhone 16, в связи с несоответствием к требованиям локализации со стороны компании

На протяжении пяти месяцев официальные поставки iPhone 16 компании Apple в Индонезию были приостановлены из-за несоответствия требованиям локализации, установленным местными властями. На этой неделе, вероятно, был достигнут компромисс, согласно которому Apple инвестирует в индонезийскую экономику $1 миллиард, что даст возможность решить эту проблему.

Договоренность с индонезийским правительством может позволить компании быстро возобновить импорт iPhone 16 в эту страну. Ранее предложенная Apple инвестиция в размере $1 миллиарда встречала неоднозначные отзывы среди государственных органов Индонезии, что вело к пересмотру предложенного соглашения несколько раз.

В дополнение к финансовым вливаниям, индонезийские власти ожидают участия Apple в обучении местных специалистов. Планируется, что это обучение поможет развить навыки у специалистов для создания передовых программных и аппаратных решений. Кроме уже существующих образовательных центров Apple в Индонезии, компания намерена расширить свои образовательные инициативы с помощью новых проектов.

Несмотря на эти намерения, производственные мощности для смартфонов в Индонезии Apple открывать не планирует. Из-за несоответствия местным законам в предыдущие годы, компании пришлось заплатить $10 миллионов штрафов с 2020 по 2023 год. Ранее вклад Apple в индонезийскую экономику достигал $95 миллионов.

Индонезийский рынок имеет для Apple стратегическое значение, даже если техника компании не входит в топ-5 самых востребованных в стране. Население Индонезии составляет 278 миллионов человек, причем более половины из них младше 44 лет и испытывают интерес к новым технологиям — это делает Индонезию значимым рынком для Apple.

Часть средств из миллиардных инвестиций будет направлена на сооружение завода в Батаме, который займется производством беспроводных меток AirTag. Управление заводом будет осуществлять Luxshare Precision Industry, и он обеспечит пятую часть мирового производства этих меток. Также планируется строительство второго завода в Бандунге для изготовления других аксессуаров Apple и инвестирование в образовательные программы по всей стране. 

#apple #индонезия
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