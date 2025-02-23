По словам компании, это примерно 7,5 миллионов копий из 25.





Видеоигра Black Myth: Wukong стала сенсацией 2024 года, мгновенно заняв лидирующие позиции в рейтингах благодаря ошеломляющему тиражу в 20 миллионов копий за считанные месяцы. К началу 2025 года это число возросло до впечатляющих 25 миллионов.

На торжественной церемонии, организованной Китайской академией искусств, Ян Ци, соучредитель и арт-директор компании Game Science, отметил, что 30% продаж пришлись на западные страны, что эквивалентно продаже примерно 7,5 миллионов копий за пределами Китая.

Успеха подобного масштабного уровня разработчики, безусловно, не ожидали, так как игра основана на глубоко укоренившихся китайских культурных и мифологических элементах. Тем не менее, западные геймеры были впечатлены её гармоничным игровым балансом и увлекательным геймплеем, который привлёк внимание множества игроков. Интерес к культурной составляющей также сыграл значимую роль в её международной востребованности, подчеркивая важность культурного обмена в игровой индустрии.

Разработчики продолжают активно поддерживать проект, и в феврале 2025 года вышла обновлённая версия, улучшившая стабильность на консоли PS5 в высокобюджетном режиме, а также исправившая баги, связанные с боссами, уровнями и общим игровым процессом, что стало дополнительным шагом к совершенствованию и оптимизации игрового опыта для пользователей.