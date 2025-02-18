Старт продаж планируется на лето этого года

Первые упоминания о характеристиках электрического кроссовера Xiaomi YU7, обнаруженные в базе китайских регуляторов, включали данные о его габаритах, весе, максимальной скорости и мощности. Однако информация о ёмкости аккумуляторов и запасе хода тогда отсутствовала. На данный момент эти пробелы восполнены.

По неофициальным сведениям, в регистрах значатся электрокары Xiaomi, обозначенные номерами XMA6500LBEVA1 и XMA6500LBEVR3, что соответствует двум вариантам модели YU7: с одним или двумя моторами. Первая версия будет оснащена трёхкомпонентной батареей CATL ёмкостью 101,7 кВт·ч, обеспечивающей пробег от 670 до 760 км по стандарту CLTC. Общий вес машины составляет 2405 кг, из которых чуть больше четверти приходится на батарею.

Вариант с одним двигателем получит LFP-аккумулятор от BYD с ёмкостью 96,3 кВт·ч. Предполагаемый пробег без подзарядки составляет от 725 до 820 км по стандарту CLTC. Он легче, чем полноприводная версия, с общей массой 2315 кг, однако аккумулятор одномоторной модификации весит 719 кг по причине разной химии и более низкой энергоёмкости. Плотность NMC-аккумулятора составляет 152,7 Вт·ч/кг, тогда как для LFP эта характеристика равна 134 Вт·ч/кг.

Полноприводная модификация теоретически расходует 13,38 кВт·ч на каждые 100 км, в то время как версия с одним мотором довольствуется 11,74 кВт·ч на ту же дистанцию, позволяя рассчитывать на запас хода до 820 км по циклу CLTC. Однако в реальных условиях, особенно при высоких скоростях и низких температурах, дальность снизится.

Официальный старт продаж Xiaomi YU7 запланирован на июнь или июль этого года. Но, как показал пример с моделью SU7, новый кроссовер может долго оставаться в ограниченном доступе.