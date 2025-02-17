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andr83
HKC выпустила игровой 2K-монитор с экраном 300 Гц
Цена новинки составит 250 долларов

Компания HKC презентовала на рынке свой бюджетный игровой монитор под именем ANT253PQ. Он отличается повышенной частотой обновлений, а внешний вид украшен стильной RGB-подсветкой.

В основе ANT253PQ находится 24,5-дюймовая панель формата Fast IPS с разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 300 Гц. Экран монитора демонстрирует 99% цветового охвата DCI-P3 и поддерживает 10-битовую глубину цвета, что позволяет отображать более 10,7 миллиарда оттенков. Яркость 400 нит имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400.

ANT253PQ совместим с технологиями FreeSync Premium и G-Sync, которые помогают минимизировать задержки и устранять разрывы в изображении при динамичной игре. Дополнительно монитор оснащён функцией DIC для устранения ореолов и улучшения четкости в самых активных моментах. Пользователи могут воспользоваться несколькими предустановленными режимами, такими как FPS, RPG и RCG, а также функциями для точной настройки прицела и усиления видимости в темноте.

Монитор предлагает два входа HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4 и аудиовыход. Кроме того, ANT253PQ укомплектован подставкой, позволяющей регулировать высоту, угол наклона и поворота, а также предлагает поддержку креплений стандарта VESA 100x100 мм. HKC ANT253PQ можно приобрести всего за $250.

#мониторы
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Nvidia&Intel Hater
22:09
писю почмокай у ослика,можешь у своего хозяина -трусонюха.он тоже не откажет
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Майкопское Честное
22:09
Отлично, а что по Бублику? Дырка от бублика увеличилась?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
22:09
псина...зови своего хозяина. не собираюсь с 6 общатся.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
22:06
Отлично сегодня шешу унизили, вон он в соплях весь извалялся, как трусонюх в канаве
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
22:06
ты просто говно,реально .тут говорить не о чем даже.опустившийся до дна утырок
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
22:05
собака тихо. зови хозяина *маестро* ?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
22:04
тебе ли ,жертва абортария и любителя ослиной мочи и спермы тут вякать.иди кудахтай в уголок свой
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Evgeny Chezarin
22:04
Свин конченый, буквально в дерьме живёшь отброс. Ты настолько низко пал, что тебя даже с говном нельзя сравнивать, ты более омерзительная субстанция. Жизнь мухи на стекле гораздо важнее чем твоя.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
22:03
о, вот и псина. голос)))
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
22:02
неплохо ты себе самоотсос сделал..причем прилюдно.Хотя все и так знали .что ты спец).Памятник потом будет -точнее табличка
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
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