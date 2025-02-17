Цена новинки составит 250 долларов

Компания HKC презентовала на рынке свой бюджетный игровой монитор под именем ANT253PQ. Он отличается повышенной частотой обновлений, а внешний вид украшен стильной RGB-подсветкой.

В основе ANT253PQ находится 24,5-дюймовая панель формата Fast IPS с разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 300 Гц. Экран монитора демонстрирует 99% цветового охвата DCI-P3 и поддерживает 10-битовую глубину цвета, что позволяет отображать более 10,7 миллиарда оттенков. Яркость 400 нит имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400.

ANT253PQ совместим с технологиями FreeSync Premium и G-Sync, которые помогают минимизировать задержки и устранять разрывы в изображении при динамичной игре. Дополнительно монитор оснащён функцией DIC для устранения ореолов и улучшения четкости в самых активных моментах. Пользователи могут воспользоваться несколькими предустановленными режимами, такими как FPS, RPG и RCG, а также функциями для точной настройки прицела и усиления видимости в темноте.

Монитор предлагает два входа HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4 и аудиовыход. Кроме того, ANT253PQ укомплектован подставкой, позволяющей регулировать высоту, угол наклона и поворота, а также предлагает поддержку креплений стандарта VESA 100x100 мм. HKC ANT253PQ можно приобрести всего за $250.