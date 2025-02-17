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andr83
iPhone SE (2025) может уступить китайским бюджетным моделям по объёму памяти накопителя
У начальной версии устройства она может составить всего 64 ГБ

Один из китайских онлайн-ритейлеров случайным образом раскрыл потенциальные спецификации нового и долгожданного iPhone SE до того момента, когда он будет официально представлен общественности.

Если верить этим данным, можно предположить, что Apple возможно пойдет на упрощение одной из ключевых характеристик своего грядущего «доступного» устройства. По информации источника, начальная версия смартфона будет оборудована встроенной памятью объёмом всего 64 ГБ, что, сопоставимо с бюджетными моделями китайских производителей. Учитывая, что операционная система iOS 18 занимает достаточно основательную часть этой памяти, а также то, что 7 ГБ будет выделено под функции Apple Intelligence, пользователи получат лишь 40 ГБ доступного пространства.

Предполагается, что базовая версия будет выставлена на продажу по цене в $499, тогда как версии с 128 и 256 ГБ памяти будут иметь ценник $599 и $699 соответственно. Ожидается, что новое устройство будет оснащено 6,06-дюймовым OLED-дисплеем с «чёлкой», а также чипом Apple A18, который будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти и единственной задней камерой, которая будет иметь 48-мегапиксельный сенсор.

Презентация данной новинки может произойти уже в ближайшие дни.

#apple
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