Это стало ценной рекомендацией с учетом того, что на полное прохождение игры уходит более ста часов





Среди геймеров существует особая страсть — стремление собирать все достижения в компьютерных играх, что приносит им престижные награды вроде «платины». Это занятие нередко требует огромных временных затрат.

Разработчики игры Kingdom Come: Deliverance II прекрасно осознавали это желание и постарались порадовать своих поклонников. Первые счастливчики уже начали завоевывать долгожданные платиновые трофеи за полное прохождение Kingdom Come: Deliverance II на PlayStation 5. Чтобы добиться 100-процентного прогресса в игре, необходимо не только завершить все миссии, но и выполнить ряд нетривиальных условий, таких как избегание убийства животных и превращение в вегетарианца. После многих часов напряжённой игры успешные участники получают «платину» с оригинальным посланием: «Ты собрал все трофеи! Теперь иди и потрогай траву».

В настоящее время лишь 0,1% пользователей PlayStation 5 удостоены этой награды — для них это стало ценной рекомендацией, учитывая, что на полное прохождение уходит более ста часов. Напомним, что релиз Kingdom Come: Deliverance II состоялся 4 февраля, и всего за первые 24 часа было реализовано миллион копий. Игра доступна не только на PS5, но и на PC и Xbox Series X/S, причём последняя консоль обеспечила качественную оптимизацию на всех платформах.