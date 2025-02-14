Предприниматель уверен, что его разработка гораздо лучше аналогов

Илон Маск рассказал, о том что что чат-бот Grok от его компании по искусственному интеллекту xAI уже на последнем этапе разработки, а начать пользоваться им можно будет уже через несколько недель.

По утверждению Маска Grok 3 обладает очень высокой способностью рассуждать, а также намного мощнее других таких моделей. Когда-то предприниматель был одним из создателей OpenAI, выступавшей на тот момент как некоммерческая организация. Однако уйдя оттуда Маск основал собственную компанию по искусственному интеллекту xAI, которая смогла стать конкурентом Google и OpenAI.

О своей новой разработке по искусственному интеллекту Маск сообщил во время саммита в Дубае, когда ему задали ряд вопросов. Руководство ОАЭ также намерено сотрудничать с предпринимателем над строительством высокоскоростной подземной дороги.