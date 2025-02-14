Это будет сделано, как для собственных нужд кампании, так и для китайских производителей систем для майнинга

Проблемы Samsung с производством микросхем 4-нм в основном были предметом слухов, так как компания не сильно хочет сообщать информацию по этому поводу. Так, по последним из них, с середины текущего года Samsung собирается увеличить выпуск 4-нм чипов для сторонних клиентов, среди которых будут и китайские производители микросхем для майнинга. Параллельно с этим должен быть рост производства и своих процессоров для смартфонов Exynos.

В 2024 году Samsung остановила половину производств микросхем техпроцессом от 7 до 4 нм для сторонних покупателей из-за низкого спроса. В результате этого только в феврале 2025 года ситуация стала двигаться в лучшую сторону, чему помогли заказы на чипы памяти HBM4, производство и выпуск которых ожидается уже в ближайшем будущем, а еще спрос китайских разработчиков решений для майнинга.

Также стало известно о том, что Samsung приостановила производство микросхем для искусственного интеллекта и облачных вычислений с использованием 4-нм технологии для китайской компании Baidu. Корейская корпорация собирается удостовериться, что это никак не навредит ей в связи с необходимостью выполнять американские санкции по отношению к Китаю.