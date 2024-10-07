Японская компания Panasonic объявила о готовности начать массовое производство литий-ионных аккумуляторов формата 4680. Элементы питания нового поколения помогут увеличить запас хода и мощность электромобилей при снижении их стоимости. В классических батареях для электромобилей обычно используются стопки из 2170 ячеек, каждая из которых 21 мм в диаметре и 70 мм в длину. Ячейки формата 4680 намного толще и чуть длиннее — по 46 и 80 мм соответственно. Такой форм-фактор позволяет хранить внутри в пять раз больше энергии.

Новые аккумуляторы способны выдерживать более высокие уровни мгновенной мощности, позволяя обеспечить увеличенную пиковую мощность для колёс, а также добиться увеличения скорости зарядки. Вдобавок батареи могут лучше справляться с теплом, обеспечивая более высокую постоянную выходную мощность.

Точные спецификации аккумуляторов неизвестны. Для их производства Panasonic высвободила мощности на собственном заводе площадью 60 907 квадратных метров, расположенном в префектуре Вакаяма. В 2025 году там будут работать до 400 человек.

Новое поколение аккумуляторов является ключевым шагом в эволюции электромобилей. Энтузиасты электротранспорта возлагают большие надежды на формат 4680, который, как ожидается, станет значительным шагом вперёд по сравнению с существующими технологиями. Такие изменения могут оказать значительное влияние не только на эффективность эксплуатации электромобилей, но и на их доступность для широкого круга потребителей. Снижение стоимости производственных процессов и увеличение производительности батарей позволит автопроизводителям снижать цены на свои модели, делая их более конкурентоспособными по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, увеличенная ёмкость и скорость зарядки аккумуляторов 4680 могут открыть новые горизонты для использования электромобилей в профессиональной сфере, например, в грузоперевозках или таксомоторных предприятиях. Возможность быстрой зарядки существенно повышает мобильность и эффективность таких видов деятельности, что благоприятно скажется на развитии инфраструктуры и экономике в целом. Увеличение автономности автомобилей позволит сократить время простоя, а значит, и эксплуатационные расходы, что является важным фактором при планировании бизнес-моделей, основанных на электромобильных технологиях.

Panasonic, стратегический партнёр многих ведущих автопроизводителей, таким образом укрепляет свои позиции на мировом рынке аккумуляторов. Это позволяет компании не только обеспечивать стабильные поставки своим клиентам, но и инвестировать в дальнейшие исследования и разработки. Расположение завода в Японии также свидетельствует о значимости азиатского региона для производства и развития технологий будущего, а также о стремлении Panasonic содействовать созданию экономического роста и новых рабочих мест в своей стране.