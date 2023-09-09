Китайская компания Minisforum объявила о том, что выпустит новый собственный планшет на основе мобильного процессора AMD Ryzen 7 7840U, со съемной клавиатурой и цифровым пером.

Китайская компания Minisforum рассказала о выпуске нового планшета на базе процессора от AMD. Несмотря на то, что в последнее время предприятие занимается в основном выпуском мини-ПК, в 2023 году Minisforum уже выпускала на рынок планшет формата "два в одном" на основе процессора Intel 11 поколения Tiger Lake со съемной клавиатурой и цифровым пером. Однако теперь компания собирается выпускать собственный планшет на базе процессора AMD Ryzen 7 7840U уже от AMD.

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Данный чип произведен на 4 нм техпроцессе и включает 8 ядер и 16 потоков, с базовой частотой в 3,3 ГГц и максимальной частотой при разгоне в 5,1 ГГц. Также исходя из того, что предположительно планшет выйдет только в следующем году, архитектура его процессора может быть представлена следующим поколением процессоров AMD Zen5. Процессор имеет встроенный графический ускоритель Radeon RX 780M, что позволит использовать планшет в том числе и для игр, так как многие современные игровые консоли производятся на базе процессора Ryzen 7 7840U. Еще чип имеет аппаратную поддержку алгоритмов искусственного интеллекта на базе вычислительного блока Ryzen AI. Выход нового устройства ожидается в первом квартале следующего года.