Китайские военные инженеры добились серьезных успехов в разработке новейших устройств современной радиолокационной разведки.

По данным газеты SCMP в КНР успешно испытали первый в мире радар на терагерцевых волнах для обнаружения подводных лодок. Испытания проводились в Желтом море недалеко от побережья города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин.

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Ученые использовали искусственный источник звука для имитации шума, распространяющегося под поверхностью воды и вызывающего ее вибрацию. При проведении испытаний радар смог зафиксировать сигнал амплитудой от 10 до 100 нанометров, хотя до этого считалось, что подобные колебания слишком слабы и их невозможно распознать на фоне естественного движения морских волн. Прибор обладает большим спектром возможного применения для решения разведывательных задач, а также других областях. Данная разработка серьезно усилит морскую безопасность и в целом обороноспособность Китая.

Устройство получилось очень компактным, что позволяет разместить его даже в беспилотнике. Так же технология открывает новые возможности для связи подводных лодок и летательных аппаратов оснащенных терагерцевыми датчиками способными улавливать и расшифровывать низкочастотные колебания.