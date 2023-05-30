В ответ на это официальный Тегеран в очередной раз заявил, что действия КСИР по изгнанию американских военных из региона будут продолжены до тех пор, пока цель не будет достигнута.

Ряд СМИ предполагает, что Соединенные Штаты выбрали район Аль-Джазира для строительства своих военных баз из-за наличия там крупных месторождений нефти и газа.

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Официальный Тегеран неоднократно заявлял, что действия КСИР (Корпус стражей исламской революции) по изгнанию американских военных из региона будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута. На аэрофотоснимке, сделанном с вертолета, изображена военно-воздушная база Айн Аль-Асад в западной части пустыни Аль-Анбар, Ирак, 29 декабря 2019 года (Ассошиэйтед Пресс (Associated Press)

Вашингтон внимательно следит за одним из западных районов иракской провинции Аль-Анбар, планируя построить там вторую военную базу после объекта Айн Аль-Асад. Об этом сообщил источник из разведывательной службы Ирака, на которого ссылаются местные медиа.

Средства массовой информации предположили, что Соединённые Штаты выбрали район Аль-Джазира для строительства своих военных баз из-за наличия там крупных нефтегазовых месторождений, а также месторождений других полезных ископаемых. Согласно сообщениям, этот регион является одним из абсолютно безопасных районов Ирака, в котором уже довольно давно не происходило каких-либо серьезных инцидентов.

Ранее из информированных иракских источников стало известно, что "американские оккупационные силы" не планируют выводить войска из Ирака и предпринимают шаги по расширению базы Айн аль-Асад за счет захвата новых земель вокруг нее.

Эксперт по вопросам безопасности Ирака заявил, что продолжающееся присутствие американских оккупационных войск на территории мусульманской республики направлено на поддержание интересов Вашингтона и поддержку терроризма.

Следует отметить, что многие иранские чиновники неоднократно повторяли, что цель Ирана - изгнание американских военных из региона - будет продолжена до тех пор, пока не будет достигнута.

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, предупредил, что ракетный удар Ирана по базе Айн аль-Асад 8 января 2020 года, который произошел через несколько дней после гибели от рук американцев генерала Касема Солеймани, был только началом. (Операция «Мученик Сулеймани»)

Агентство Рейтер, ссылаясь на пресс-службу оборонного ведомства Ирака, сообщило, что в результате операции возмездия Корпус стражей исламской революции выпустил 22 ракеты. Во время атаки использовались баллистические ракеты Fateh-110 («Победитель»), а также боеприпасы Qiam 1, оснащенные несколькими боеголовками и системой подавления активных радиолокационных помех. По данным ведомства, ракеты Qiam использовались в 2017 году для нанесения ударов по позициям "Исламского государства" в Сирии, однако тогда на ракетах использовались обычные боевые части, предназначенные для поражения компактных объектов. Согласно опубликованным спутниковым снимкам последствий удара по базе Айн аль-Асад, значительный ущерб был нанесен по меньшей мере пяти ангарам и зданиям.

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Багери отметил, что база Айн аль-Асад, самая крупная военная база Соединенных Штатов в Ираке. Именно там находился центр разработки операции по убийству генерала Солеймани.