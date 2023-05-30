Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
США намерены построить новую военную базу в богатом нефтью районе Ирака
В ответ на это официальный Тегеран в очередной раз заявил, что действия КСИР по изгнанию американских военных из региона будут продолжены до тех пор, пока цель не будет достигнута.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Ряд СМИ предполагает, что Соединенные Штаты выбрали район Аль-Джазира для строительства своих военных баз из-за наличия там крупных месторождений нефти и газа.

реклама

Официальный Тегеран неоднократно заявлял, что действия КСИР (Корпус стражей исламской революции) по изгнанию американских военных из региона будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута. На аэрофотоснимке, сделанном с вертолета, изображена военно-воздушная база Айн Аль-Асад в западной части пустыни Аль-Анбар, Ирак, 29 декабря 2019 года (Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) 

Вашингтон внимательно следит за одним из западных районов иракской провинции Аль-Анбар, планируя построить там вторую военную базу после объекта Айн Аль-Асад. Об этом сообщил источник из разведывательной службы Ирака, на которого ссылаются местные медиа.

Средства массовой информации предположили, что Соединённые Штаты  выбрали район Аль-Джазира для строительства своих военных баз из-за наличия там крупных нефтегазовых месторождений, а также месторождений других полезных ископаемых. Согласно сообщениям, этот регион является одним из абсолютно безопасных районов Ирака, в котором уже довольно давно не происходило каких-либо серьезных инцидентов.

Ранее из информированных иракских источников стало известно, что "американские оккупационные силы" не планируют выводить войска из Ирака и предпринимают шаги по расширению базы Айн аль-Асад за счет захвата новых земель вокруг нее.

Российский военно-промышленный комплекс нарастил производство гиперзвуковых систем "Кинжал" более, чем в пять раз - MilitaryWatchMagazine

Эксперт по вопросам безопасности Ирака заявил, что продолжающееся присутствие американских оккупационных войск на территории мусульманской республики направлено на поддержание интересов Вашингтона и поддержку терроризма.

Следует отметить, что многие иранские чиновники неоднократно повторяли, что цель Ирана - изгнание американских военных из региона - будет продолжена до тех пор, пока не будет достигнута.

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, предупредил, что ракетный удар Ирана по базе Айн аль-Асад 8 января 2020 года, который произошел через несколько дней после гибели от рук американцев генерала Касема Солеймани, был только началом. (Операция «Мученик Сулеймани»)

Агентство Рейтер, ссылаясь на пресс-службу оборонного ведомства Ирака, сообщило, что в результате операции возмездия Корпус стражей исламской революции выпустил 22 ракеты. Во время атаки использовались баллистические ракеты Fateh-110 («Победитель»), а также боеприпасы Qiam 1, оснащенные несколькими боеголовками и системой подавления активных радиолокационных помех. По данным ведомства, ракеты Qiam использовались в 2017 году для нанесения ударов по позициям "Исламского государства" в Сирии, однако тогда на ракетах использовались обычные боевые части, предназначенные для поражения компактных объектов. Согласно опубликованным спутниковым снимкам последствий удара по базе Айн аль-Асад, значительный ущерб был нанесен по меньшей мере пяти ангарам и зданиям.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Багери отметил, что база Айн аль-Асад, самая крупная военная база Соединенных Штатов в Ираке. Именно там находился центр разработки операции по убийству генерала Солеймани.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #иран #газ #нефть #ирак #ксир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The Washington Post назвало количество погибших американских граждан в Украине
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
КНДР в июне запустит свой первый разведывательный спутник
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
245
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
19
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
32
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
59
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
4
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
10
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
1
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
11
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
4
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
2
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
4
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
3
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3

Популярные статьи

Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
50
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
48
Правильно подбираем комплектующие для ПК
38
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
24
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
6
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
12
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
8

Сейчас обсуждают

Midosa
12:58
Да это два сорта говна. Я разницы не вижу. Оборзевшие зажравшиеся тупые упыри и глупое холопьё.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Quadross
12:58
Безусловно это так, но они не занимаются подстрекательством к войне и не выдают фейки нонстоп, как соловьев и прочие...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Миша Князев
12:57
"-9жшщроифыьв хльф вы ьоьфвы аф выа" дальше читать не стал
Почему для 4К не нужен процессор за 60 000р, и что купить для игрового ПК под 2К-монитор
Midosa
12:56
Не, ну это каждому понятно, но...))) (с) Галыгин и Харламов сценка "Аналитики"
Почему для 4К не нужен процессор за 60 000р, и что купить для игрового ПК под 2К-монитор
Quadross
12:55
Хм... Я говорил про Украину.... Но еще и из рашки убраться - тоже хорошее решение...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Midosa
12:53
Ага, тех террористов потом даже по НТВ показывали. С мешком рязанского сахара.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
WTF
12:51
Хорошо что у России нет вкладов за границей))
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
Midosa
12:51
Я про их Гордона. Который как бы ярый патриот с той стороны. А по факту, как Невзоров и прочие - такая же голимая шкура.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Midosa
12:50
Я бы убрался из РФ, да говённое российское образование и возраст не позволяют это сделать. А ещё отсутствие гражданства любой цивилизованной страны. А так - никаких соплей по берёзкам и отеческим гроб...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Quadross
12:50
Вот интересно, когда хохлы пришли с ответным визитом больше чем через год... Они плохие , а мы - хорошие... Они террористы, а мы освободители... Они уничтожители, а мы благодетели... Я ничего не переп...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем