Ряд СМИ предполагает, что Соединенные Штаты выбрали район Аль-Джазира для строительства своих военных баз из-за наличия там крупных месторождений нефти и газа.
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Вашингтон внимательно следит за одним из западных районов иракской провинции Аль-Анбар, планируя построить там вторую военную базу после объекта Айн Аль-Асад. Об этом сообщил источник из разведывательной службы Ирака, на которого ссылаются местные медиа.
Средства массовой информации предположили, что Соединённые Штаты выбрали район Аль-Джазира для строительства своих военных баз из-за наличия там крупных нефтегазовых месторождений, а также месторождений других полезных ископаемых. Согласно сообщениям, этот регион является одним из абсолютно безопасных районов Ирака, в котором уже довольно давно не происходило каких-либо серьезных инцидентов.
Ранее из информированных иракских источников стало известно, что "американские оккупационные силы" не планируют выводить войска из Ирака и предпринимают шаги по расширению базы Айн аль-Асад за счет захвата новых земель вокруг нее.
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Эксперт по вопросам безопасности Ирака заявил, что продолжающееся присутствие американских оккупационных войск на территории мусульманской республики направлено на поддержание интересов Вашингтона и поддержку терроризма.
Следует отметить, что многие иранские чиновники неоднократно повторяли, что цель Ирана - изгнание американских военных из региона - будет продолжена до тех пор, пока не будет достигнута.
Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, предупредил, что ракетный удар Ирана по базе Айн аль-Асад 8 января 2020 года, который произошел через несколько дней после гибели от рук американцев генерала Касема Солеймани, был только началом. (Операция «Мученик Сулеймани»)
Багери отметил, что база Айн аль-Асад, самая крупная военная база Соединенных Штатов в Ираке. Именно там находился центр разработки операции по убийству генерала Солеймани.