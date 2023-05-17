Президент Венесуэлы считает, что это путь к свободной экономике.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник 16 мая заявил, что его страна будет двигаться вперёд по пути отказа от доллара в экономических операциях.
Выступая перед местными средствами массовой информации, лидер Венесуэлы сказал: "Это путь Венесуэлы к свободной экономике, где валюта не используется для наказания стран и введения санкций". Рекордная инфляция на Западе подтолкнула страны по всему миру к поиску альтернатив доллару США и его финансовым институтам, указывая на растущее международное значение юаня.
В начале мая президент Аргентины Альберто Фернандес и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва обязались разработать механизм использования собственных валют в двусторонней торговле на фоне усиливающейся тенденции, отказа многих стран от доллара США в торговых операциях. В апреле министр экономики Аргентины Серхио Масса подтвердил, что Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях, а не в долларах США, пытаясь защитить сокращающиеся валютные резервы страны.
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Это заявление было сделано вскоре после того, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обратился к группе стран БРИКС с призывом отказаться от американского доллара в международной торговле и использовать вместо него свои собственные валюты.
В конце марта Китай и Бразилия заключили соглашение об отказе и применении доллара США в двусторонней торговле, что, как ожидается, приведет к снижению инвестиционных затрат и развитию экономических связей между двумя странами.
В том же месяце юань обогнал доллар США в трансграничных торговых операциях Китая, нанеся тем самым мощнейший удар по "зеленой бумажке", позиции которой как главной резервной валюты снижаются по всему миру. В феврале центральный банк Ирака объявил о том, что впервые разрешит вести расчеты по торговым операциям с Китаем непосредственно в юанях.
Кроме того, в январе министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявил, что клуб БРИКС, включающий Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, стремится найти способ обойти доллар, чтобы создать более справедливую платежную систему, в которой не будет перекоса в сторону богатых стран.
Месяцем ранее, после угрозы ужесточить санкционный режим, лидер Венесуэлы предложил представителю Госдепартамента США отправиться к черту. "Представитель гринго угрожал Венесуэле: если Венесуэла не пойдет по пути политического диалога с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут меры возмездия и наложат санкции на нашу страну. Я предлагаю этому представителю гринго отправиться к черту, потому что Венесуэлу уважают", - подчеркнул Мадуро.