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Китай развернул первый в мире гиперзвуковой беспилотник и готов к войне с Кореей или Тайванем - США
Утечки данных из Пентагона свидетельствуют о том, что НОАК развернула первые в мире гиперзвуковые беспилотники и готова к войне с Южной Кореей и Тайванем
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Утечка файлов из Пентагона, выложенных в сеть 19 апреля, позволила установить, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "почти наверняка" ввела в эксплуатацию первый в мире гиперзвуковой военный самолет - гиперзвуковой беспилотник WZ-8.

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WZ-8 (дословно "беспилотный разведчик-8") - гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат производства Китайской корпорации авиационной промышленности AVIC. Китайский гиперзвуковой беспилотный самолет WZ-8 на авиашоу в Чжухай.

Эти ударные летательные аппараты были развернуты в западной провинции Аньхой под эгидой командования Восточного военного округа. По мнению западных аналитиков, это позволит НОАК оперативно реагировать на непредвиденные ситуации сразу в двух потенциальных зонах конфликта с Соединенными Штатами. Гиперзвуковые беспилотники WZ-8 могут быть размещены на самолетах-носителях H-6M (модификация бомбардировщика H-6) для дальнейшего проникновения в воздушное пространство Тайваня или Южной Кореи.

Пока неизвестно, могут ли WZ-8 м выполнять дальние полеты, например к спорным островам Дяоюйдао (Сенкаку). По мнению американских специалистов, WZ-8 представляет собой совершенно уникальное средство, дополняющее и без того огромную и быстро растущую разведывательную сеть китайских спутников, а также множество все более совершенных беспилотных летательных аппаратов более дешевого класса. Соединённые Штаты тоже пытаются разработать гиперзвуковые разведывательные самолёты, но в силу определенных обстоятельств пока не могут их внедрить.

Выше представлена очередная концептуальная иллюстрация перспективной американской гиперзвуковой крылатой ракеты с ракетой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем,HACM, которую оборонная аэрокосмическая компания Raytheon Technologies пытается построить вместе с компанией Northrop Grumman и которая, как утверждается, успешно проходит испытания.

На Западе считают, что воздушное пространство Тайваня и Южной Кореи является самым защищенным среди государств- союзников США и имеет мощную эшелонированную сети систем противовоздушной обороны. Поэтому гиперзвуковой комплекс WZ-8 может стать особенно ценным инструментом наблюдения и сбора информации о целях в случае начала конфликта.

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В Пентагоне признают, что первый в мире гиперзвуковой военный самолет будет крайне сложно сбить. Тайвань и Корея являются потенциальными очагами конфликта между Китаем и Соединенными Штатами с начала 1950-х годов. Тогда китайские и американские подразделения неоднократно вступали в боестолкновения на обеих территориях. В 2017 году Пекин и Вашингтон провели крупные учения на Корейском полуострове и в его окрестностях.

В 2017 году Пекин и Вашингтон провели крупные учения на Корейском полуострове и в непосредственной близости от него. Тогда США серьезно рассматривали возможность крупномасштабного нападения на Северную Корею - соседа и союзника Китая по договору о сотрудничестве и дружбе (1961 год). Тайвань же и сегодня является очагом напряженности, в силу того, что Вашингтон значительно нарастил военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Утечки данных из Пентагона свидетельствуют о том, что Народно-освободительная армия Китая развернула первый в мире гиперзвуковой беспилотник и готова к войне с Кореей или Тайванем.

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#сша #китай #пентагон #беспилотник wz-8 #беспилотник wz-8.
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