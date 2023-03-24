В рамках проекта Tiyk-Leo2A4 турецкая танкостроительная корпорация BMC начала работы по перевооружению81 танка Leopard 2A4. Кроме того, танкам предстоит пройти широкомасштабную модернизацию.
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Процессы модернизации основных боевых танков Leopard 2A4, находящихся на вооружении турецкой армии ведутся постоянно. На первом этапе компания Roketsan дооборудовала 40 танков Leopard 2A4 системой усиленной брони T1. Благодаря этому Анкара смогла повысить их устойчивость к противотанковым боеприпасам.
Проект Tiyk-Leo2A4 по модернизации Leopard 2A4 предусматривает гораздо более масштабный upgrade. Новый функционал будет добавлен в соответствии с планами Президиума оборонной промышленности, который является инициатором программы. Согласно информации, полученной от турецкого издания SavunmaSanayiST.com, модернизация 81 танка уже началась.
В танки будут интегрированы дополнительные системы бронирования и множество электронных субсистем. Будет кардинально изменена система управления огнем, а также комплексы визуального наблюдения. На первом этапе предполагается модернизировать только 81 танк Leopard 2A4, однако источники сообщают, что возможна модернизация еще 250 "Леопардов". Согласно планам, апгрейд будет завершен приблизительно к 2026 году.
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В рамках проекта будут установлены: новая система управления огнем, система активной защиты, модульная броневая защита, система дистанционного управления оружием, система наблюдения на близких дальностях, приборы ночного видения, вспомогательная силовая установка, боевая информационно-управляющая система, система лазерного предупреждения, система пожаро- и взрывоподавления, защитное покрытие и система жизнеобеспечения.
Танк "Алтай"
Напомним, что в конце апреля Вооружённые Силы Турции получат принципиально новые танки. Пока их всего два, как заявляет Анкара, они крайне необходимы, как для местной экономики, так и для повышения боеспособности армии. Речь идет о танке местного производства New Altay.
Первые два прототипа танка "Новый Алтай" с силовыми установками южнокорейского производства будут поставлены в ближайшее время. По плану, серийное производство бронетехники Altay должно начаться в 2025 году. До этого момента первые машины будут проходить всесторонние испытания и проверки, для того чтобы к началу производства устранить максимальное количество проблем и ошибок.
Турецкий проект танка Altay затянулся более чем на десятилетие. Причиной тому стало эмбарго, наложенное Германией в отношении некоторых политических и военных решений, принятых Анкарой в последние годы. Первоначально Altay должен был использовать немецкие силовые агрегаты. Но эмбарго нарушило планы Турции. Тем не менее, в прошлом году BMC - компания-разработчик Altay - смогла договорится с поставщиками из Южной Кореи.