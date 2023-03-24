Из-за эмбарго Запада разработка и производство нового танка было задержано более, чем на 10 лет. Казалось бы, при чем тут США?

Генеральный директор оборонного концерна BMC Defense Мурат Ялчинташ объявил, что основной боевой танк Altay турецкого производства будет поставлен в Вооруженные силы страны к 23 апреля этого года.

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Первый принципиально новые турецкие танки New Altay с южнокорейской силовой установкой появится в конце апреля этого года. Photo credit: Twitter.

Выступая на пресс-конференции BMC Defense, состоявшейся пару дней назад, руководитель компании Мурат Ялчинташ сделал важные заявления касательно главного боевого танка Altay и деятельности оборонного комплекса. В том числе СЕО объявил о сроках поставки новых образцов тяжелой бронетехники в ВС Турции, которую в компании называют "Новый Алтай".

Ялчинташ сообщил ряд интересных подробностей. Так, например, стало известно, что серийное производство по проекту основного боевого танка "Алтай", официально анонсированное 29 июля 2008 года, довольно долго не могло начаться из-за энергетического эмбарго Германии. Но теперь танк готов. В конце следующего года компания BMC начнет поставлять в Вооруженные силы Турции модифицированные танки Altay, изготовленные на силовых агрегатах производства Южной Кореи.

Поставка "Алтая" начнется в апреле 2023 года

В 2018 году компания BMC выиграла тендер на серийное производство танка Altay, разработанного компанией Otokar. Всего выпушено 5 танков, из них два оборудованные южнокорейской силовой установкой готовятся к отправке. Они поступят на вооруженные страны 23 апреля 2023 года.

Из-за эмбарго Запада разработка производство нового танка было задержано более, чем на 10 лет. Казалось бы, при чем тут США? Photo credit: Twitter

По словам генерального директора BMC, оба танка начинают долгосрочную программу испытаний. Ожидается, что полевые тесты, в которых примут участие турецкие ВС, Президиум оборонной промышленности и представители BMC, займут от 1,5 до 2 лет. Компания планирует начать серийное производство танков обновленного танка совместно с Korean Power Group в 2025 году.

Почему "Новый Алтай"?

Как уже было сказано выше, в BMC окрестили новые танки New Altay. Гендиректор оборонного департамента BMC Power Мехмет Карааслан, объяснил причину такого названия следующим образом: "Танк, который мы имеем сегодня, — это уже не тот, старый Altay. Это танк с принципиально новой конфигурацией. За последние годы у нас была возможность найти и устранить множество проблем. Было много сражений, много уроков, извлеченных из них. В результате танк был кардинально переработан".

Далее он рассказал, что в создании нового танка принимала участие не одна компания BMC - многие люди приложили огромные усилия, чтобы программа достигла этапа, к которому шли более 20 лет.

Вооруженные силы Турции получат принципиально новые танки «Новый Алтай». Photo credit: Twitter.

Эмбарго Запада

Карааслан подчеркнул, что не только Германия ввела эмбарго не только на энергетическую группу по проекту Altay. "Почему это решение было принято так поздно? Когда был построен первый прототип ALTAY, основной силовой установкой был двигатель, который должен был прийти из другой страны. Запад должен был поставлять и другие подсистемы. Однако на Западные страны отказались предоставить их Турции, используя в качестве оправдания некоторые боевые операции, проведенные турецкими вооруженными силами"

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"А дальше вы и сами уже все поняли - если детали не поставляются, танк не может быть собран. В такой стратегически важной наземной боевой машине, как танк, нельзя быть зависимым от внешних факторов. Именно поэтому было принято решение разместить производство многих узлов и агрегатов, в частности двигательной установки, в Турции. Работа над этим уже началась", - заключил гендиректор оборонного департамента BMC .