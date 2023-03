Оттава в рамках очередного пакета военной помощи передала Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины BPZ-3

Канада отправила на Украину бронированную гусеничную машину для эвакуации подбитой бронетехники с поля боя. Речь идет о машине немецко-голландского производства BPz3, также известной под общим названием Bergepanzer Büffel. В настоящее время этот технический бронеавтомобиль доставляется самолетом Ан-124 на авиационную базу Рамштайн в Германии.

Bergepanzer 3 построена на базе немецкого танка Leopard 2. БРЭМ предназначена для эвакуации уничтоженных танков Leopard 2 с поля боя и проведения ремонтно-восстановительных работ. Journal Bulgarian Military Magazin, Video screenshot Twitter.

Глава Министерства обороны Канады, госпожа Анита Ананд, опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter видео, на котором запечатлен момент погрузки бронетранспортера на украинский Ан-124. "Мы передаем Киеву еще больше военной помощи. Мы будем это делать столько, сколько потребуется", - написала она в комментарии под видеороликом.

На видео можно увидеть, как тяжелая бронированная машина въезжает в грузовой отсек тяжелого транспортного самолета. При этом местные источники утверждают, что помимо BPz3 Оттава направляет Киеву и другие "товары военного назначения", не конкретизируя, какие именно. Напомним, что недавно Канада отправила на Украину партию танков "Леопард-2".

Канадская военная помощь является частью соглашения, подписанного в начале прошлой недели на американской авиабазе Рамштайн в Германии. По данным местных источников, в ближайшие недели Оттава может отправить на Украину еще пять танков Leopard 2. Кроме того, сегодня глава Госдепа Энтони Блинкен объявил о выделении Киеву дополнительных 350 миллионов долларов на новые системы вооружений. Киеву передадут дополнительные боеприпасы для установок "Химарс", гаубиц и БМП "Брэдли", а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противотанковые средства и речные катера.

BPz3 производится немецкой оборонной компанией Rheinmetall и построена на платформе шасси танка Leopard 2. По данным Rheinmetall, всего было произведено 200 единиц бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ Buffalo.

BPz3 оборудована лебедкой, с горизонтальным барабаном (трос длиной до 180 метров). С помощью этого механизма БРЭМ может буксировать технику весом от 35 до 70 тонн. Кроме того, используя второй отводной шкив, тяговое усилие Bergepanzer может быть увеличено до 105 тонн.

Canada has not officially announced that it is transferring the Bergepanzer 3 armored vehicle to Ukraine. But the video shows at least one such armored vehicle. Journal Bulgarian Military Magazin. Bulgarian Military Magazin, Video screenshot Twitter.

Вспомогательная тяга лебедки составляет 6,5 кН. Крано-манипуляторная установка позволяет поднимать грузы массой до тридцати тонн и поворачиваться на 270 градусов. Основное вооружение отсутствует. В качестве вторичного вооружения используется 7,62-мм пулемёт MG3 и дымовой гранатомёт.

Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military Magazin, Wikipedia, Twitter.

