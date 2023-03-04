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Для чего США запускают семь военных спутников и при чем здесь гиперзвуковое оружие России
Компания Raytheon Technologies за $250 млн. построит для космических сил США семь спутников военного назначения
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Агентство космических разработок Соединенных Штатов заключило с компанией Raytheon Technologies контракт стоимостью 250 миллионов долларов на создание семи спутников для отслеживания ракет.

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Констелляция низкоорбитальных космических аппаратов военного назначения позволит повысить уровень ситуационной осведомленности, своевременно предупредить о ракетном нападении и отследить гиперзвуковое оружие противника. Journal PR Newswire (Cision PR Newswire)

Спутники, которые будут оснащены датчиками с широким полем обзора, способными обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие из космического пространства, были заказаны за счет увеличения финансирования в Законе об ассигнованиях на 2023 финансовый год. Эти военные космические аппараты будут запущены в рамках проекта Tranche 1 Tracking Layer агентства NAS. Со слов представителя космического ведомства (Space Development Agency - SDA), контракт был подписан "в конце прошлой недели".

"Разработка устойчивой и доступной по цене группировки спутников военного назначения на низкой околоземной орбите позволит повысить нашу способность отслеживания возникающих угроз, включая российские и китайские гиперзвуковые ракеты", - отметил в заявлении от 2 марта Дейв Бродбент, президент подразделения космических и командно-измерительных систем компании Raytheon Intelligence and Space.

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Космические аппараты для отслеживания сверхзвукового оружия являются ключевым компонентом космической инфраструктуры агентства Proliferated Warfighter Space Architecture. В конечном итоге планируется, что она будет состоять из сотен спутников, работающих в преимущественно на низкой околоземной орбите - примерно на высоте 2000 километров над поверхностью планеты. Агентство космического развития планирует запускать их партиями, или траншами, раз в два года. При этом с каждой очередной итерацией созвездие военных спутников будет пополняться новыми возможностями. Первая партия космических аппаратов слежения, получившая название " Tranche 0", планируется к запуску в конце этого месяца.

Средства в размере 250 миллионов долларов, выделенные Конгрессом будут добавлены к 500 миллионам долларов, которые SDA запланировало в своем бюджете на 23 финансовый год для разработки спутников слежения и предупреждения о ракетном нападении. Согласно прогнозам агентства, в период с 24 по 27 финансовый год всего на эту программу будет потрачено еще 3,2 миллиарда долларов.

Агентству космических разработок требуются спутники военного назначения для отслеживания запусков гиперзвукового оружия России и Китая уровня космической архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture. (United States Spaces Developments Agency National Aeronautic and Space Administration). Journal Defense News Magazine.

Контракт с Raytheon предусматривает увеличение общей численности спутников слежения 1-го транша SDA с 28 до 35 единиц. В июле агентство заключило контракты с компаниями Northrop Grumman и L3Harris Technologies на создание 14 космических аппаратов военного назначения. При этом на строительство космических аппаратов, запуск которых SDA планирует начать в 2025 году, Northrop получила 617 миллионов долларов, а L3Harris - 700 миллионов долларов.

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Кроме компании Raytheon в первоначальном этапе тендера участвовали еще четыре компании, которые SDA не назвала, но они не прошли отбор. По итогам конкурса на дополнительные спутники агентство не стало проводить новый конкурс, но использовало информацию, полученную в ходе раннего отбора поставщиков, и остановило свой выбор на Raytheon. Стоимость каждого из семи спутников компании составит 40 миллионов долларов.

Raytheon создаст для своих спутников датчик с широким полем зрения, а ее подразделение по разработке космической аппаратуры, SEAKR Engineering, разработает оптико-электронную полезную нагрузку. Другая дочерняя компания Raytheon, Blue Canyon Technologies, построит спутниковую антенну. Оба эти филиала базируются в штате Колорадо.

Источники и ссылки: Journal Defense News Magazine, Newspaper Gazeta, Journal PR Newswire (Cision PR Newswire), The CBC television channel Azerbaijan.

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1. (https://www.defensenews.com/battlefield-tech/space/2023/03/02/raytheon-to-make-seven-missile-tracking-satellites-for-us-space-agency/)
2. (https://www.gazeta.ru/army/news/2023/03/02/19874221.shtml)
3. (https://www.prnewswire.com/news-releases/raytheon-technologies-awarded-contract-for-missile-warning-and-tracking-valued-at-more-than-250-million-301760973.html)
4. (https://cbctv.az/news/60092/raytheon-polucila-ot-voennyx-ssa-kontrakt-na-sozdanie-sputnikov-dlya-otslezivaniya-giperzvukovyx-raket)

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