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Демилитаризация НАТО: Запад истощен - Киев тратит тысячи снарядов ежедневно, ресурсов не хватает
У Запада заканчиваются оружие и боеприпасы для поставок Украине
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Западные СМИ утверждают, что Киев ежедневно расходует около шести тысяч артиллерийских снарядов. Это сопоставимо с годовыми потребностями небольшой европейской страны в условиях мирного времени.

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Украина пытается наладить серийное производство 82-мм снарядов на мощностях Запада. Journal Bulgarianmilitary  

По данным издания Financial Times, Украина испытывает серьезные проблемы с производством и поставкой боеприпасов. Руководитель норвежско-финской военно-промышленной компании Nordic Ammunition Company Мортен Брандзег рассказал о нехватке критически важного сырья для некоторых видов взрывчатых веществ. Всё это крайне затрудняет наращивание объемов производства.

Днем раннее британская оружейная компания Chemring Group заявила, что одной из серьезных проблем являются малые масштабы производства, рассчитанные на прежний уровень спроса. Британцы говорят о необходимости привлечения дополнительных инвестиций в новые заводы, но тут же добавляют, что на их строительство потребуются годы. Кроме того, ощущается нехватка азотной кислоты, используемой для изготовления взрывчатых веществ.

Заявление ультраправых в США

Марджори Тейлор Грин (MGT), член палаты представителей США от штата Джорджия, (ультраправый политик и сторонница теорий заговора) в своем выступлении на телеканале C-SPAN выразила свое недовольство поставками оружия на Украину. "Знаете ли вы, что США оплачивают военный бюджет Украины в размере $12 млрд?" - заявила она и продолжила: "Разве Украина уже является 51-м штатом? Ну и какое же место занимает в нашем правительстве Владимир Зеленский?".

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Экспортируемая военная продукция

В начале 2023 года украинский промышленный концерн "УкрОборонПром" заявил, что значительная часть военной продукции Украины была выведена за рубеж из-за начавшегося конфликта. 12 января Киев сообщил, что "УкрОборонПром" разместил за рубежом производственные мощности для выпуска 82-мм минометных боеприпасов.

Производитель оружия компания Nammo заявляет, что масштаб инвестиций для удовлетворения спроса создает "огромную нагрузку на финансовые показатели в целом жизнеспособной военной компании. Journal Bulgarianmilitary. John Macddougall/Agence France-Presse, AFP via Getty.

Производство находится в Чехии?

Официальной информации о том, в какой именно стране "УкрОборонПром" собрался производить 82-мм снаряды, нет. Однако 19 ноября 2022 года Украина и Чехия подписали контракт о совместном производстве военной техники [без названия], увеличении объёмов производства боеприпасов [без уточнения], создании центров технического обслуживания и ремонта, а также о совместном сотрудничестве в области развития высоких военно-промышленных технологий.

Из пресс-релиза компании уже тогда стало известно, что на данный момент крупнейшее производство "УкрОборонПрома" ориентировано на выпуск артиллерийских снарядов калибра 120 мм, 122 мм и 152 мм по стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Далее компания объявила, что все модели артиллерийских боеприпасов прошли испытания и были отправлены на Украину.

Оружейные запасы НАТО нуждаются в срочном пополнении

Ли Смуртвейт0, программный директор по производству боеприпасов оборонной корпорации BAE Systems, сказал, что компания уже увеличила количество смен на своих заводах, кроме того, наняла временных работников, чтобы соответствовать требованиям нового контракта, а также в преддверии дополнительных заказов. Сегодня три крупнейших завода компании по производству боеприпасов работают в две-три смены 24 часа в сутки пять дней в неделю.

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Поспешное перевооружение и перспектива того, что военный конфликт может затянуться надолго, стали причиной дебатов о необходимости объединить закупки всех стран Евросоюза, несмотря на их отдельные военно-промышленные базы.

Страны НАТО также рассматривают варианты сотрудничества за рубежом. В конце прошлого месяца Франция объявила, что намерена совместно с Австралией наладить совместное производство и отправить на Украину несколько тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. Выпуск снарядов будет осуществляться под руководством французской компании Nexter.

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Источники и ссылки: Journal Bulgarianmilitary, Journal Financial Times, Rambler
1. (https://www.ft.com/content/ea5b48b1-61e6-4c91-8778-4cc2edaff0ca)
2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/07/kyiv-spends-thousands-of-shells-daily-there-is-a-shortage-of-materials/)
3. (https://news.rambler.ru/army/50166946-smi-uznali-o-krizise-s-postavkami-boepripasov-na-ukrainu/)

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#нато #демилитаризация нато
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