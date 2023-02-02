Согласно информации, опубликованной на датском сайте "OLFI" 1 февраля 2023 года, Дания планирует закупить около 20 списанных боевых танков Leopard 1A5, которые находятся на складах немецкой военно-промышленной компании Flensburger Fahrzeugbaud Geselschaft mbH (FFG). Предполагается, что эти танки Leopard 1A5 будут отремонтированы и возвращены в строй, а затем переданы Киеву.
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Согласно информации из открытых источников, немецкая военно-промышленной компании Flensburger Fahrzeugbaud Geselschaft владеет парком из 100 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 1A5, которые в свое время состояли на вооружении Датской Королевской армии. В 2010 году FFG приобрела эти Леопарды в Дании, чтобы впоследствии их модернизировать, а затем перепродать.
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Дания же заказала партию из 120 немецких Leopard 1A3 в июне 1974 года, первые из которых были поставлены в марте 1976 года, а последние - в ноябре 1978 года. Позже ВПК Дании модернизировал Leopard 1A3 до конфигурации 1A5 и получил еще 110 Leopard 1A3 со складов немецких вооруженных сил.
Танки Leopard 1A5 представляют собой модифицированные версии танков семейства Leopard 1. Новые модели сохранили основную конструкцию первых "Леопардов", состоящую из трех основных сегментов: водитель располагается в передней правой части корпуса, башня - в середине, а моторное отделение - в задней части. Экипаж танка состоит из четырех человек, включая командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего. (Датская версия сохранила оригинальную сварную башню).
Leopard 1A5 укомплектован современными системами управления огнем и эффективными приборами ночного/непогодного видения. В модифицированной башне появилась возможность разместить, как все новое оборудование, так и боеприпасы в ее задней части. Ранее они размещались слева от механика-водителя.
Основным вооружением танка Leopard 1A5 является 105-мм пушка L7A3. Она может использовать любые стандартные 105-мм снаряды стандарта НАТО, производимые Канадой, Францией, Германией, Израилем, Великобританией и Соединенными Штатами. В общей сложности боекомплект танка составляет 60 снарядов, из которых 42 хранятся в отсеке управления, а 18 - в башне. Максимальная дальность эффективной стрельбы орудия составляет почти 3 000 м.
К вспомогательному вооружению танка Leopard 1A5 относится 7,62-мм коаксиальный пулемет MG-3A1, установленный справа от основного орудия. Он управляется наводчиком, но при необходимости может использоваться командиром танка. Второй пулемет калибра 7,62 мм установлен рядом с командиром или заряжающим и предназначен для защиты от ударов противника с воздуха (ПВО).
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На танках Leopard 1A5 установлен 10-цилиндровый многотопливный двигатель MTU MB 838 Ca M-500 мощностью 830 лошадиных сил при 2200 об/мин, соединенный с механической трансмиссией ZF 4 HP 250 с 4 передачами вперед и 2 назад. Максимальная скорость движения составляет 65 километров в час, а максимальный запас хода - около 600 километров по дороге и 450 километров по бездорожью.
Подвеска с каждой стороны состоит из семи сдвоенных легкосплавных обрезиненных дорожных дисков с ведущей звездочкой сзади, ведомой звездочкой спереди и четырьмя опорно-поворотными катками. Первое, второе, третье, шестое и седьмое рабочие опорные колеса (катки) оснащены гидравлическими амортизаторами.
Источники и ссылки: Twitter, Wikipedia, Journal Army Recognition, Olfi Danish Online Newspaper on Danish Defense, Journal Dogswar.
1. (https://twitter.com/ernstved/status/1620785636407148544)
2. (https://en.wikipedia.org/wiki/Flensburger_Fahrzeugbau)
3. (http://www.dogswar.ru/bronetehnika/say-zsy/8915-samohodnaia-zenitnai.html)
4. (https://olfi.dk/2023/02/01/ffg-i-flensborg-kan-have-20-kampvogne-af-typen-leopard-1a5-klar-paa-tre-maaneder/)
3. (https://www.armyrecognition.com/defense_news_february_2023_global_security_army_industry/ denmark_plans_to_provide_ukraine_with_20_refurbished_leopard_1a5_tanks.html)