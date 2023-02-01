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Число американцев, считающих, что США слишком много тратят на Украину, увеличилось в четыре раза
Все больше американцев считают, что Соединенные Штаты выделяют Киеву слишком много денег и оружия
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Менее чем за год число американцев, считающих, что Соединенные Штаты дают Украине "слишком много", увеличилось более чем в четыре раза. Растущее недовольство упорным желанием НАТО насытить Украину американскими деньгами и оружием, судя по всему, выходит за рамки юрисдикции правых сил США. 

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Количество американцев считающих, что Вашингтон отправляет на Украину "слишком много" денег и оружия увеличилось более чем в четыре раза – результаты социологического исследования Pew Research Center. Al Mayadeen English Television Channel (Коллаж Agence France-Presse - AFP)

Как показало новое исследование агентства Pew Research Center число американцев, считающих, что США "слишком много" помогают Украине, увеличилось более чем в четыре раза менее чем за десять месяцев.

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Согласно опросу, количество жителей США, убежденных в том, что Вашингтон поставляет Украине "слишком много" денег и оружия, превысила число тех, кто считает, что Соединенные Штаты выделяют "слишком мало". За последние десять месяцев процент американцев, разочаровавшихся в последнем военном гамбите Пентагона, вырос с 7% до 26 процентов.

Как и следовало ожидать, значительный рост был отмечен среди республиканцев. С марта 2022 года процент представителей республиканской партии, считающих, что Вашингтон прилагает "слишком много усилий" для поддержки Украины, увеличился более чем в четыре раза - с 9% до 40%. При этом только 24% респондента ответили, что правительство США "делает все более-менее правильно", и только 17 процентов считают, что нужно увеличить финансирование Киева.

Президент Cоединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Белом доме, в Вашингтоне, округ Колумбия, 22 декабря 2022 года. Al Mayadeen English Television Channel (Фотография:  Agence France-Presse - AFP)

Участники опроса разделились четко по партийному признаку. Всего 29 процентов республиканцев полагают, что "специальная военная операция России на Украине" представляет "прямую угрозу интересам Соединенных Штатов" (по сравнению с 51% в марте 2022 года), с этим согласны 43% демократов (по сравнению с 50% весной прошлого года).

Однако теперь недовольство военным конфликтом на Украине и его влиянием на глобальную экономику и экономику США не ограничивается лишь представителями правых или ультраправых взглядов. Сегодня уже значительно больше американцев выступают против дальнейших мер Вашингтона по снабжению Украины современными системами вооружений.

Более того, процент демократов согласных с тем, что администрация Байдена даёт Киеву "слишком много", по сравнению с мартом 2022 года, увеличился в три раза с 5% до 15 процентов.

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Впрочем, пока неизвестно, приведут ли эти выводы к существенным изменениям в политике США. Группа демократов, опубликовавшая в октябре прошлого года письмо, призывающее Байдена поддержать "урегулирование военного конфликта путем переговоров и прекращение огня" и "вступить в диалог с Россией", отменили свое решение менее чем через 24 часа после того, как, по мнению многих экспертов, на них было оказано сильное давление со стороны Вашингтона.

Результаты национального опроса проведённого в декабре Советом по международным отношениям Чикаго (Chicago Council on Foreign Relations ) показали заметное снижение поддержки американцами военной помощи Украине в свете российской военной операции на Украине, которая началась в конце февраля 2022 года. 

По данным того же исследования,  почти половина американцев считают, что Вашингтону следует призвать Киев  согласиться на мир с Россией. При этом многие из них становятся все более нетерпимыми к поддержке Украины правительством США и хотят увидеть хоть какие-то дипломатические усилия по прекращению конфликта, прежде чем оказывать дальнейшее содействие Киеву. Только трое  из десяти американцев, согласно опросу, в той или иной степени выступают за то, чтобы США продолжали оказывать Украине помощь в ее текущем объеме.

Источники и ссылки:  Al Mayadeen English Television Channel, портал expert.ru, Pew Research Center, The Washington Post.

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1. (https://expert.ru/2021/01/7/kto-takie-respublikantsi-i-demokrati-s-tochki-zreniya-ideologii/)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/nearly-four-times-as-many-americans-say-us-gives-too-much-to)
3. (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2023/01/31/as-russian-invasion-nears-one-year-mark-partisans-grow-further-apart-on-u-s-support-for-ukraine/)
4. (https://www.washingtonpost.com/politics/2023/01/31/ukraine-us-aid-war-russia/)

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#сша #россия #украина #нато #байден #украинский кризис #соединенные штаты #альянс нато #военный конфликт на украине
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