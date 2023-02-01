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Россия и Иран объединили свои межбанковские системы из-за отключения от SWIFT
Российская Федерация и Исламская Республика Иран объединили банковские системы, несмотря на западные санкции
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Иран и Российская Федерация объединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов, чтобы более эффективно развивать торговые связи и финансовые отношения, в попытке обойти жесткие экономические санкции в отношении своей финансовой инфраструктуры. Об этом 30 января заявил высокопоставленный иранский чиновник.

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Интеграция двух финансовых инструментов обмена сообщениями, которые были разработаны после введения санкций со стороны Соединенных Штатов и Запада, позволит России и Ирану упростить процедуру проведения финансовых операций и создать альтернативу глобальной платежной системе SWIFT, пояснил финансовый аналитик Антон Кравцов. (Фотография: Атта Кенаре/ Al Mayadeen English Television Channel / Agence France-Presse - AFP.)

По словам заместителя председателя Центрального банка Ирана Мохсена Карими, благодаря подписанию соглашения теперь к cистеме передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) подключены 52 иранских и 106 зарубежных банков из 13 стран. Эта система будет способствовать развитию экономических отношений между двумя странами.

"Эта система не подвержена влиянию санкций, поскольку она основана на инфраструктурах обеих стран", - сказал Карими, по сообщению иранского информационного агентства Mehr.

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Глобальный консорциум SWIFT и мировой лидер в области безопасного обмена финансовыми сообщениями исключил иранские банки из своей системы после повторного введения Соединенными Штатами экономических санкций против Тегерана в 2018 году.

(Соединенные Штаты вновь ввели санкции против Исламской Республики Иран осенью 2018 года. Ранее они были сняты в рамках соглашения 2015 года, однако во время президентства Дональда Трампа США вышли из договоренности, получившей неофициальное название "ядерная сделка".)

В результате приостановления обслуживания иранская банковская система оказалась отрезанной от международной, что сделало невозможным проведение многих финансовых операций с другими странами.

В прошлом году после начала специальной военной операции на Украине Россия также была частично отключена от SWIFT.  В начале марта 2022 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров называл санкции Запада "неприемлемым политическим инструментом" и пообещал, что Россия и Иран будут совместно искать пути обхода рестрикций.

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на прошлой неделе посетил Тегеран и обсудил с иранскими официальными лицами вопросы энергетического, торгового и транспортного сотрудничества. Al Mayadeen English Television Channel.

За последний год товарооборот между двумя странами увеличился с $2,2 млрд до $4 млрд. По мнению западных экспертов, это связано с тем, что Тегеран продал Москве беспилотники, которые российские вооруженные силы успешно использовали во время боевых действий на Украине.

Кроме того, западные СМИ с тревогой отмечают об увеличении официальных визитов между двумя странами. Так, президент Ирана Эбрахим Раиси посетил Россию в январе 2022 года, а министр иностранных дел Хосейн Амир Абдолахиян совершил два визита в российскую столицу менее чем за год.

"В современном мире статус страны во многом связан с ее экономической мощью... Нам необходим экономический рост, чтобы сохранить наши региональные и глобальные позиции", - заявил в своем выступлении по телевидению Высший руководитель (Рахбар) Ирана Али Хаменеи.

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Иранское информационное агентство ISNA процитировало слова спикера парламента Ирана Мохаммада Бакера Калибафа о том, что отношения между Тегераном и Москвой значительно расширились за последний год и "достигли новых высот по мере реализации седьмого пятилетнего плана национального развития страны".

Иранский чиновник подчеркнул, что "отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией имеют большое значение в свете различных обстоятельств, включая тот факт, что обе наши страны имеют выход к Каспийскому морю, а также [исходя из] общих интересов в регионе и нашего международного сотрудничества".

Источники и ссылки:  Al Mayadeen English Television Channel, Journal The Cradle. Vedomosti, Российское информационное агентство ТАСС, Mehr News Agency.

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1. (https://tass.ru/ekonomika/16197689)
2. (https://thecradle.co/article-view/20904/iran-russia-integrate-banking-systems)
3. (https://www.vedomosti.ru/finance/news/2023/01/29/960847-irane)
4. (https://english.almayadeen.net/news/politics/tehran-moscow-will-benefit-from-energy-transport-cooperation)
5. (https://en.mehrnews.com/news/196808/Iran-banking-exchanges-with-100-world-banks-unsanctionable)

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#россия #иран #swift #спфс
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