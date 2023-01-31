"Хаббл" - единственный в мире телескоп изучающий небо в высокоэнергетическом ультрафиолетовом спектре

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Космический телескоп Hubble Space Telescope продолжает создавать удивительные фотографии космических объектов, несмотря на целую серию недавних аварий.

реклама

Туманность Души содержит несколько открытых скоплений звезд, крупный радиоисточник, известный как W5, и огромные газовые клубы, образованные ветрами молодых массивных звезд. Расположенная на расстоянии около 7000 световых лет, туманность Души простирается примерно на 100 световых лет и обычно изображается рядом со своим небесным соседом - туманностью Сердце (IC 1805). Представленное изображение выглядит преимущественно красным из-за излучения специфического цвета света, испускаемого ионизированным водородом. Journal Intereting Engineering. European Space Agency / Hubble & National Aeronautics and Space Administration, Rt. Sahaid.

На этот раз культовая космическая обсерватория сделала потрясающий снимок области космоса под названием Вестерхаут 5, также известной как эмиссионная туманность "Душа". Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Эта область неба окрашена в огненно-красный цвет вследствие выбросов энергии Н-альфа излучения. Такое излучение возникает при переходе электрона в атомах водорода с третьего на второй энергетический уровень.

Хаббл сделал потрясающие снимки туманности Душа

Космический телескоп "Хаббл" в конце прошлого года запечатлел удивительное изображение туманности Душа, расположенной на расстоянии примерно 7 000 световых лет от нашей планеты. По словам членов команды Хаббла, новое изображение демонстрирует целую серию интересных особенностей. Наиболее яркой из них является газообразная испаряющаяся глобула (frEGG), которая видна как темное плавающее облако в верхней части изображения.

Объект frEGG, получивший второе название KAG2008 globule 13 и идентификатор J025838.6+604259, принадлежит к классу испаряющихся газообразных глобул (EGGs). Они возникают в туманностях, в тот момент, когда энергичное излучение молодых звезд ионизирует окружающий газ (водород), "вырывая" из него электроны. Затем в результате процесса, называемого фотоиспарением, этот газ рассеивается вдали от звезд.

FrEGGs отличаются от EGGs тем, что они отделены от окружающего газового облака, что придает им каплевидную форму. Оба типа представляют огромный интерес для астрономического сообщества. Некоторые ученые уверены, что глобулы являются будущими родильными домами молодых звезд.

Изображение туманности Душа, сделанное автоматической обсерваторией "Хаббл". Journal Intereting Engineering. European Space Agency / Hubble & National Aeronautics and Space Administration, Rt. Sahaid.

В заявлении Европейского космического агентства (ЕКА) на этот счет говорится следующее: "Относительная непрозрачность глобул говорит о том, что газ, расположенный внутри этих объектов защищен от ионизации и фотоиспарения. Прогнозируется, что многие FrEGG и EGG будут принимать активное участие в рождении и формировании новых протозвезд".

Астрономы только недавно обнаружили такой тип объектов как испаряющиеся газовые глобулы, и тем не менее, одну из них можно увидеть на культовом снимке Хаббла, опубликованном в 1995 году, на котором видны вершины Столпов Творения.

Наследие легендарного Хаббла

Автоматическая обсерватория "Хаббл" находится на орбите вокруг Земли уже более 30 лет. В 2021 году казалось, что программный сбой в устаревшем оборудовании телескопа может стать причиной его гибели. Однако сотрудники НАСА смогли устранить неполадку, что позволило "Хабблу" возобновить научные эксперименты.

С момента запуска в 1990 году "Хаббл" провел более 1,5 миллионов наблюдений, в результате которых было опубликовано более 18 000 научных работ по самым различным темам - от темной энергии до черных дыр и гамма-всплесков.

Хаббл по-прежнему "живее всех живых", даже несмотря на то, что космический телескоп Джеймс Уэбб уже покорил воображение ученых и любителей космонавтики с тех пор, как он начал научную деятельность в начале прошлого лета. Уэбб ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне волн, а Хаббл - в высокоэнергетическом ультрафиолетовом свете.

Том Браун, руководитель офиса миссии Хаббла в Научном институте космического телескопа (STScI), отвечая на вопрос, как долго Хаббл останется в игре, сказал "NASA не планирует запускать в космос еще один мощный ультрафиолетовый телескоп по крайней мере до 2040-х годов. Поэтому сегодня "Хаббл" - единственный инструмент для изучения многих аспектов астрофизики".

Отправляйтесь в путешествие длиной 7 000 световых лет к туманности Вестерхаут-5 с помощью космического телескопа Хаббл. На снимке можно разглядеть свободно плавающую испаряющуюся газообразную глобулу (frEGG). По данным Европейского космического агентства (ЕКА), freGG - это "достаточно плотные области газа, которые фотоиспаряются хуже, чем окружающий их менее плотный газ". Journal Intereting Engineering. European Space Agency / Hubble & National Aeronautics and Space Administration, Rt. Sahaid.

Источники и ссылки: Journal Intereting Engineering, wikipedia, Journal Nature, European Space Agency / Hubble & National Aeronautics and Space Administration.

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/H-альфа)

2. (https://esahubble.org/images/potw2251a/)

3. (https://www.cryogenicsociety.org/index.php)

4. (https://www.nature.com/articles/d41586-023-00136-8)

5. (https://interestingengineering.com/science/hubble-space-telescope-new-nebula-image)

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming