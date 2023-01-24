Астрономы опубликовали один из самых объемных архивов данных о нашей галактике Млечный Путь. В новом каталоге подробно описаны около 3,32 миллиарда космических объектов. В итоге удалось сформировать гигантское изображение, которое можно увеличивать и уменьшать наблюдая и изучая различные объекты нашей Галактики
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Каждый, кто хоть раз смотрел на небо в ясную ночь, находясь вдали от источников светового загрязнения, удивлялся тому, как много на нем звезд. Кому-то может показаться, что пересчитать и систематизировать все звезды - задача невыполнимая. Однако уже многие годы такие обсерватории, как PAN-STARRS, Sloan и Gaia, пытаются сделать именно это. С каждым новым таким исследованием мы получали все более подробные изображения космического пространства, и теперь у нас, возможно, есть самое глубокое, четкое и детальное из них.
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Последняя работа представляет собой второй релиз по сбору данных в рамках программы Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2), которая ведет наблюдение за диском Млечного Пути в оптической и ближней инфракрасной областях спектра. Этот инструмент установлен на 4-метровом телескоп е имени Виктора Бланко (англ. Víctor M. Blanco Telescope), в Чили на высоте 2200 м. Такое расположение обеспечивает четкий обзор звездного неба всего Южного полушария.
Первый пилотный релиз данных состоялся в 2017 году. С тех пор программа DECaPS2 собрала 21 400 отдельных экспозиций общим объемом более 10 ТБ, при этом астрономам удалось идентифицировать более 3,32 миллиарда небесных объектов. Объединив оба релиза в единый массив данных, ученые теперь могут наблюдать около 6,5% всего ночного неба, или область, примерно в 13 000 раз превышающую угловую площадь полной Луны.
На снимках Млечный Путь выглядит как яркий сгусток света, окутанный пылью, из-за которой очень сложно различить отдельные звезды и прочие объекты. Благодаря тому, что инструмент DECaPS2, работает в ближнем инфракрасном диапазоне, он смог "пробиться" сквозь космическую пыль. В своей работе ученые использовали новую технологию обработки данных, которая позволила рассчитать фон за каждой звездой и выделить их из скоплений и туманностей.
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Все это в итоге и вылилось в невероятный результат. Сначала все выглядит так, как если бы вы смотрели на небо невооруженным глазом. Но потом, увеличивая масштаб изображения на любом произвольном участке, вы сможете обнаружить все больше и больше новых звезд.
"Одна из главных причин успеха DECaPS2 заключается в том, что мы просто направили наш инструмент на регион с чрезвычайно высокой плотностью звезд и тщательно идентифицировали источники, расположенные рядом друг с другом", - рассказывает Эндрю Сайджари, руководитель проекта. "Это позволило нам создать самый большой по количеству наблюдаемых объектов каталог, когда-либо созданный с помощью одной камеры".
Результаты исследования были опубликованы в приложении к журналу Astrophysical Journal. Кратко ознакомится с набором данных можно на видео ниже, а погрузиться в изображение можно тут.
Миллиарды небесных объектов обнаружены в гигантском исследовании Млечного Пути. Данные, собранные в ходе этого исследования, скорее всего, будут еще долгие годы вдохновлять астрономов.National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory.
Источник: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Уoutube, Astrophysical Journal, Journal IOP Publishing, Journal Newatlas
1. (https://decaps.legacysurvey.org/viewer)
2. (https://www.noirlab.edu/public/news/noirlab2301/)
3. (https://www.youtube.com/watch?v=coWY0aM1NRM)
4. (map/https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/aca594)
5. (https://newatlas.com/space/dark-energy-survey-second-data-release-galaxy-map/)