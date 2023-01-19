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Почему у тибетских монахов более здоровый микробиом - разбирались ученые
Медитация способна оказать положительное влияние на работу кишечника и общее здоровье организма
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В рамках первого в своем роде исследования ученые совершили путешествие в Тибет и посетили несколько отдаленных буддийских храмов, чтобы изучить микробиом кишечника медитирующих монахов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительная практика глубокой медитации может положительно повлиять на состав кишечных бактерий.

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В новом проекте впервые были изучены микробиомы кишечника медитирующих буддийских монахов Тибета. Journal Newatlas, / General Psychiatry. Hippopx

На протяжении многих лет исследователи изучали влияние медитации на физическое и психическое здоровье человека. Простая ежедневная практика была связана с рядом положительных эффектов, но как именно медитация может вызывать физиологические улучшения, долгое время оставалось неясным.

В 2017 году в результате анализа 18 исследований в области медитации было выдвинуто предположение, что подобная практика может изменять экспрессию определенных генов, влияющих на развитие воспалительных процессов. И хотя эта гипотеза была выдвинута в качестве потенциального механизма, лежащего в основе некоторых положительных эффектов медитации, молекулярные процессы, происходящие при этом, все еще остаются загадкой.

 После недавних исследований, раскрывающих различные способы влияния "оси кишечник-мозг" на развитие воспалений, метаболизм и настроение, новое исследование направлено на изучение вероятной связи между медитацией и микробиомом кишечника. Для этого исследователи обратились к живущим в уединении буддийским монахам Тибета, которые по многу часов в день занимаются медитацией.

Всего для анализа микробиома было привлечено 37 буддийских монахов из трех отдаленных храмов Тибета. Каждый из этих участников медитировал в среднем по два часа каждый день в течение 30 лет

Чтобы исключить любые различия в микробиоме, которые могут быть напрямую связаны с медитацией, исследователи собрали образцы клеток у контрольной группы, включающей жителей, проживающих по соседству с храмами. Авторы исследования отметили значительные сложности с набором контрольной группы из-за малочисленности жителей региона. Исключив тех, кто принимал антибиотики или пробиотики, и сравнив их диету, возраст и состояние здоровья с монахами, исследователям все же удалось найти 19 жителей соседних районов для контрольной группы.

Медитация способна оказать положительное влияние на работу кишечника и общее здоровье организма. Journal Newatlas, General Psychiatry. 

"Нами удалось обнаружить, что в группах медитации и контрольной группе несколько видов бактерий существенно различались друг от друга", - сообщают авторы нового исследования. "Бактерии, обогащенные в группе медитации на уровне рода, положительно влияли на физическое и психоэмоциональное здоровье человека. Подобный состав измененной кишечной микробиоты способен существенно снизить риск возникновения тревоги и депрессии и в целом улучшить иммунную функцию организма."

Виды бактерий Prevotella и Bacteroides были наиболее сильно обогащены в группе медитации. Эти два вида бактерий ранее были связаны с позитивным ментальным здоровьем и низким уровнем депрессии и тревоги.

Хотя результаты этого эксперимента очень любопытны, исследователи отмечают, что их следует трактовать с известной долей осторожности. Ученые считают, что когорта испытуемых очень мала для, поэтому нельзя однозначно утверждать, что обнаруженные различия в микробиоме вызваны исключительно медитацией.

Арианна Базиле из Кембриджского университета подчеркивает, что полученные результаты нельзя использовать в качестве доказательства того, что медитация улучшает психическое здоровье через микробиом. По мнению Базиле, (не принимавшей участия в этом проекте), существуют некоторые доказательства того, что медитация может помочь при легких психических расстройствах, однако новые результаты не позволяют получить глубокое представление об этой ассоциации.

Чтение мантры ОМ на частоте 417 Гц. ОМ - это Первозданный звук Вселенной. Это звук, который звучит во всем космосе и в каждой клетке нашего тела, а 417 Гц - это удивительно чудесная частота, которая действует как средство очищения нашего организма, удаляя негатив, негативные установки и токсичность из нашего тела и сознания. Journal Newatlas, General Psychiatry. Youtube.

"Ученым впервые представилась возможность рассмотреть различные функции микробиоты кишечника. И хотя авторы выдвинули предположение о влиянии этих функций, результаты исследования не позволили предсказать, изменят ли они химические процессы в организме, а значит, и различные последствия для здоровья", - отметил Базиль. "Важно также отметить, что размер выборки весьма мал, и, хотя их метод секвенирования 16S очень хорош, другие методы, такие как метагеномный анализ, позволили бы исследовать микробиом кишечника на уровне видов, что было бы гораздо более информативно".

Тем не менее, это новое исследование является первой попыткой изучить долгосрочное влияние медитации на микробиом кишечника. Оно также является первым, в котором была проделана невероятно сложная практическая работа по поиску уединенных буддийских монахов Тибета и сравнению их кишечных бактерий с местными, жителями, не занимающимися медитацией. Выводы, сделанные в этой работе, безусловно, имеют массу оговорок, но в то же время они предлагают новые интригующие пути для будущих экспериментов.

"Полученные результаты позволяют предположить, что длительная и глубокая медитация способна оказывать благотворное влияние на микробиоту кишечника, позволяя организму поддерживать оптимальное состояние организма", - подводят итог авторы проекта. "Это исследование позволяет по-новому взглянуть на роль длительной глубокой медитации в регулировании кишечной флоры человека, что может играть положительную роль в психосоматических состояниях и благополучии".

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале "Общая психиатрия".

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Источники и ссылки: Journal Newatlas,  journal General Psychiatry. Youtube
1. (https://gpsych.bmj.com/content/36/1/e100893)
2. (https://www.youtube.com/watch?v=8sYK7lm3UKg)
3. (https://newatlas.com/health-wellbeing/buddhist-monk-microbiome-mediation-gut-bacteria/)

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#медитация #тибетские монахи
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