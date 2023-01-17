Новое исследование космического телескопа "Хаббл" продемонстрировало последние мгновения несчастной звезды перед тем, как она была разорвана в клочья сверхмассивной черной дырой

Астрономы с помощью культового космического телескопа National Aeronautics and Space Administration Hubble подробно изучили последние мгновения жизни одинокой звезды перед тем, как она была буквально вывернута наизнанку черной дырой.

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Новое исследование космического телескопа "Хаббл" продемонстрировало последние мгновения несчастной звезды AT2022dsb перед тем, как она была разорвана в клочья сверхмассивной черной дырой. Journal Interesting Engineering

Это столкновение, известное также как "приливное разрушение", одновременно вытягивает материал из звезды и выбрасывает излучение в космос. Нередко в результате этого процесса образуется массивное газовое облако в форме тороида, или, проще говоря, пончика.

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Для того чтобы более подробно изучить особенности гравитационного воздействия черной дыры на умирающую звезду, астрономы воспользовались возможностями астрономической обсерватории NASA Hubble. Об этом эксперименте можно прочитать в блоге Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Результаты новых наблюдений "Хаббла" подробно описывают драматическое событие, вызванное черной дырой

Звезда, которую пожирает черная дыра, получила название AT2022dsb. И хотя космическое агентство не смогло получить детальное изображение самой звезды (так как она находится на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли), Hubble передал огромное количество данных в виде результатов спектроскопии ультрафиолетового спектра.

В своем блоге НАСА объясняет, что события, связанные с приливными разрушениями, происходят довольно редко - всего мировое астрономическое сообщество обнаружило около 100 таких явлений. По оценкам экспертов, «спящие» сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центре каждой галактики, поглощают примерно по одной звезде каждые 100 000 лет.

Черная дыра сожрала звезду и образовала пончик размером с Солнечную систему. Новые данные космического телескопа Хаббл показывают последние мгновения жизни несчастной звезды AT2022dsb. Художественное изображение, демонстрирующее, процесс поглощения звезды черной дырой. Journal Interesting Engineering. NASA, ESA, Leah Hustak (STScI).

"В ультрафиолете наблюдается очень мало событий приливного разрушения", - рассказывает Эмили Энгельтхалер из Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian (CfA) in Cambridge, Massachusetts. "Это весьма досадно, потому что из ультрафиолетового спектра можно получить огромное количество полезной информации. Тем не менее, все это очень интересно, поскольку мы можем подробно изучить эволюцию обломков звезды. Приливные события способны многое рассказать нам о свойствах черных дыр".

Новое открытие Hubble - "волнующий момент для ученых"

Данные Хаббла свидетельствуют о наличие очень яркого, тороидообразного газового облака, которое когда-то являлось звездой. Когда в процессе спагеттификации черная дыра разрушила несчастную звезду, последняя оставила после себя своеобразный след напоминающий торроид. Этот огромный пончик вращается вокруг черной дыры и по размерам примерно соответствует нашей Солнечной системе, сообщается в блоге NASA.

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"Впереди у нас много работы, нам необходимо тщательно проанализировать это событие", - рассказывает Питер Мейксим из CfA. "Вы думаете, что в результате приливного разрушения звезда разрывается на части, а затем ее материал поглощается черной дырой? Да, мы тоже раньше так считали до тех пор, пока не увидели последние данные телескопа Hubble. Это захватывающее время для ученых: на стыке известного и неизвестного".

Жизненный путь телескопа "Хаббл" походит к концу (астрономы ожидали гибели легендарной обсерватории после компьютерного сбоя в прошлом году), однако последние наблюдения доказывает, что что этот уникальный космический инструмент еще кое-что может. Когда же "Хаббл" наконец завершит свою научную деятельность, он оставит после замечательное наследие, а астрономическое сообщество будет ждать масса удивительных открытий от "Джеймса Уэбба" и его последующих преемников.

Источники и ссылки: National Aeronautics and Space Administration, Wikipedia, Journal Interesting Engineering, NASA.

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Событие_приливного_разрушения)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/black-hole-star-solar-system-sized-donut)

3. (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/hubble-finds-hungry-black-hole-twisting-captured-star-into-donut-shape/)

4. (https://pulse.mail.ru/article/nablyudalas-chernaya-dyra-razryvayuschaya-na-chasti-proletayuschuyu-zvezdu-3285828660285558700-6797753037011031282/)