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Астрономы обнаружили "невидимое" кладбище сверхновых звёзд
Комбинированное изображение, полученное с помощью радиотелескопов Parkes и ASKAP, позволило обнаружить невидимые ранее остатки сверхновых звезд
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Если верить моделям Вселенной, остатки сверхновых звезд должны встречаться гораздо чаще, чем это есть на самом деле. Однако благодаря новому изображению, полученному с помощью сверхчувствительных радиотелескопов, выяснилось, что эти недостающие фрагменты звёзд находятся буквально под носом.

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Комбинированное изображение, полученное с помощью радиотелескопов Parkes и ASKAP, позволило обнаружить невидимые ранее остатки сверхновых. Р. Котес (NRC) и команда PEGASUS. Journal  New Atlas, CSIRO, The Conversation.

В конце своего жизненного цикла многие звезды взрываются как сверхновые, оставляя после себя облако космического вещества. Однако не все так просто - исходя из возраста и плотности нашей галактики Млечный Путь, астрофизикам удалось вычислить, что остатков сверхновых звёзд должно быть в пять раз больше, чем было обнаружено до сих пор. В связи с этим возникает резонный вопрос - куда же они подевались?

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Оказывается, остатки сверхновых никуда не пропадали - они просто невидимы для большинства наших инструментов. Чтобы их обнаружить, астрономам пришлось объединить наблюдения с двух австралийских радиотелескопов - знаменитых радиоинтерферометров Parkes и ASKAP. Каждый из этих приборов имеет свои преимущества. Parkes способен получать более масштабную картину, в то время как снимки ASKAP имеют более высокое разрешение и позволяют разглядеть мельчайшие детали.

Объединив потенциал двух радиотелескопов, ученые составили карту региона, составляющего примерно 1% галактической плоскости Млечного Пути. Обычно в этой области наблюдаются остатки семи сверхновых, однако новое изображение позволило обнаружить свыше 20. Более яркие пятна на снимке — это остатки сверхновых, а зеленое пятно представляет собой водородный газ между ними, который является топливом для рождения молодых звезд.

На анимированном изображении можно проследить, как каждый телескоп по отдельности просматривает регион, а также получить финальный комбинированный снимок. CSIRO, Р. Котес (NRC), Э. Карретти (INAF) и команды EMU и POSSUM. / Journal  NewAtlas, CSIRO, Journal The Conversation.

"Призрачное газовое облако" удалось разглядеть благодаря совместным усилиям обоих радиотелескопов. На снимке Parkes регион выглядит как зеленоватый туман с двумя красными светящимися сферами. На изображении ASKAP видны мельчайшие детали остатков сверхновых, но не прослеживается связь между ними. Однако если наложить один снимок на другой, можно увидеть "невидимое" звездное кладбище.

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Астрофизики заявили, что это только начало. В настоящее время оба телескопа используются для долгосрочных проектов, которые помогут ученым составить карту большей части Млечного Пути. Она охватит область в 100 раз большую, чем это изображение, с тем же уровнем детализации. По прогнозам авторов проекта, это позволит обнаружить более полутора тысяч новых звездных остатков.

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Sources and References: Journal NewAtlas, CSIRO, Journal The Conversation
1. (https://newatlas.com/space/supernova-remnants-parkes-askap-radio/)
2. (https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2023/Supernova-remnants-with-Parkes-and-ASKAP)
3. (https://theconversation.com/astronomers-reveal-the-most-detailed-radio-image-yet-of-the-milky-ways-galactic-plane-197905)

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#телескопы #остатки сверхновых
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