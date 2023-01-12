Четыре истребителя Mirage 2000 в смоделированном бою сбили четыре американских многофункциональных F-16 Fighting Falcons. Об этом сообщил 11 января 2023 года тайваньский журналист Лу Цзионгчан в своей статье для местного интернет-портала NOWnews на YahooNews.
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Репортер рассказал, что 11 января он отправился собирать информацию об учениях "Дракон" - традиционных военных мероприятиях, которые прошли на Тайване в ноябре прошлого года. На этих учениях лучшим военным присуждаются различные титулы, например, "Король воздушного боя", "Король артиллерии" и "Король неба среди бомбардировщиков".
Эти учения очень важны для Тайбэя, поскольку они раскрывают боевой потенциал ВВС Тайваня для противодействия иностранным угрозам. Лу Цзионгчан встретился с обладателем звания "Король воздушного боя" командиром миссии 2022 года подполковником Чжуан Вэйбо. Подполковник является офицером 42-й боевой группы ВВС Тайваня.
Во время имитации воздушных боев военный штаб Тайваня принял решение задействовать истребители Mirage 2000 2-го крыла военно-воздушных сил острова. В ходе учений четыре самолета Mirage 2000 должны были противостоять четырем истребителям F-16 Fighting Falcons американского производства.
Весьма интересен тот факт, что штаб армии Тайваня отводит четырем истребителям F-16 роль "китайского интервента" или "первой армии Китая". Таким образом, против Народно-освободительной армий КНР были задействованы четыре истребителя Mirage 2000. "Благодаря хорошей подготовке и тесному сотрудничеству, все 4 F-16 были сбиты, также был сбит один истребитель Mirage 2000, в результате чего счет стал 4:1", - сообщил подполковник Вэйбо.
ВВС Тайваня имеют в своем составе 45 единиц французских истребителей Mirage 2000. Контракт на поставку был заключен в конце 1980-х годов, а первая партия многоцелевых истребителей четвёртого поколения, прибыла на Тайвань в 1996 году. На тот момент на вооружении тайваньских военно-воздушных сил находились американские самолеты Lockheed F-104 и Northrop F-5E/F Tiger II, но они уже морально устарели, и им требовалась замена.
Поэтому Тайбэй принял решение приобрести истребители Mirage 2000-5, оснащенные радаром RDY (многоцелевой доплеровский радар). РЛС RDY имеет различные режимы боя земля/воздух, может одновременно отслеживать 8 целей и вести одновременный огонь 4 ракетами средней дальности MICA. Таким образом, в 1990-е годы Mirage 2000-5 был самым мощным истребителем в составе ВВС Тайваня, многократно превосходящим американский F-5E/F и местный многоцелевой истребитель F-CK-1 Ching-kuo.
Однако тайваньские Mirage 2000-5 оказались намного дороже в техническом обслуживании и эксплуатации по сравнению с местным истребителем F-CK-1 Ching-kuo и с американским F-16. Впоследствии Тайвань, уже приобретя у США несколько истребителей F-16, решил модернизировать именно американские самолеты и машины местного производства. Таким образом, Mirage 2000 оказался единственным из трех основных истребителей ВВС страны, которые Тайвань не стал модернизировать.
Источники и ссылки: Site Airwar.ru, Journal Bulgarian Military, Journal Business Today.
1. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/a1.html)
2. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/f16a.html )
3. (http://www.airwar.ru/enc/fighter/mirag2-5.html)
4. (https://t w.news.yahoo.com/空軍模擬空戰-f-16不敵幻象2000-032442626.html)
5. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/12/four-mirage-2000-fighters-shot-down-four-f-16-fighting-falcons/)
6. (https://www.businesstoday.in/latest/story/mirage-2000-vs-f-16-falcon-which-is-a-better-fighter-jet-176236-2019-03-01)