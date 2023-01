Mirage-2000 vs F-16 Falcon: Какой истребитель лучше?

Четыре истребителя Mirage 2000 в смоделированном бою сбили четыре американских многофункциональных F-16 Fighting Falcons. Об этом сообщил 11 января 2023 года тайваньский журналист Лу Цзионгчан в своей статье для местного интернет-портала NOWnews на YahooNews.

Mirage 2000 в основном известен своей способностью проводить бомбардировочные операции, в то время как F-16 имеет преимущество в воздушном бою. Mirage-2000 versus F-16 Falcon: Which fighter is better?. Journal Bulgarian Military. Photo: Tactical Report Репортер рассказал, что 11 января он отправился собирать информацию об учениях "Дракон" - традиционных военных мероприятиях, которые прошли на Тайване в ноябре прошлого года. На этих учениях лучшим военным присуждаются различные титулы, например, "Король воздушного боя", "Король артиллерии" и "Король неба среди бомбардировщиков".

Эти учения очень важны для Тайбэя, поскольку они раскрывают боевой потенциал ВВС Тайваня для противодействия иностранным угрозам. Лу Цзионгчан встретился с обладателем звания "Король воздушного боя" командиром миссии 2022 года подполковником Чжуан Вэйбо. Подполковник является офицером 42-й боевой группы ВВС Тайваня.

Во время имитации воздушных боев военный штаб Тайваня принял решение задействовать истребители Mirage 2000 2-го крыла военно-воздушных сил острова. В ходе учений четыре самолета Mirage 2000 должны были противостоять четырем истребителям F-16 Fighting Falcons американского производства.

Весьма интересен тот факт, что штаб армии Тайваня отводит четырем истребителям F-16 роль "китайского интервента" или "первой армии Китая". Таким образом, против Народно-освободительной армий КНР были задействованы четыре истребителя Mirage 2000. "Благодаря хорошей подготовке и тесному сотрудничеству, все 4 F-16 были сбиты, также был сбит один истребитель Mirage 2000, в результате чего счет стал 4:1", - сообщил подполковник Вэйбо.

ВВС Тайваня имеют в своем составе 45 единиц французских истребителей Mirage 2000. Контракт на поставку был заключен в конце 1980-х годов, а первая партия многоцелевых истребителей четвёртого поколения, прибыла на Тайвань в 1996 году. На тот момент на вооружении тайваньских военно-воздушных сил находились американские самолеты Lockheed F-104 и Northrop F-5E/F Tiger II, но они уже морально устарели, и им требовалась замена.

Поэтому Тайбэй принял решение приобрести истребители Mirage 2000-5, оснащенные радаром RDY (многоцелевой доплеровский радар). РЛС RDY имеет различные режимы боя земля/воздух, может одновременно отслеживать 8 целей и вести одновременный огонь 4 ракетами средней дальности MICA. Таким образом, в 1990-е годы Mirage 2000-5 был самым мощным истребителем в составе ВВС Тайваня, многократно превосходящим американский F-5E/F и местный многоцелевой истребитель F-CK-1 Ching-kuo.

Тайваньский истребитель F-CK-1 Ching-Kuo был создан по образцу F-16, после того как в 1980-х годах Тайбэй переманил из США технических специалистов для форсирования разработок. Однако вскоре после успешных испытаний прототипа и восторженных комментариев о том, что это самый современный истребитель четвертого поколения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, действующий на тот момент президент США Джордж Буш в спешном порядке одобрил поставку 150 самолетов F-16 Тайваню, что вынудило администрацию Ли Тен Хуи сократить закупки F-CK-1 Ching-kuo с 250 до 130 единиц. Journal Bulgarian Military.

Однако тайваньские Mirage 2000-5 оказались намного дороже в техническом обслуживании и эксплуатации по сравнению с местным истребителем F-CK-1 Ching-kuo и с американским F-16. Впоследствии Тайвань, уже приобретя у США несколько истребителей F-16, решил модернизировать именно американские самолеты и машины местного производства. Таким образом, Mirage 2000 оказался единственным из трех основных истребителей ВВС страны, которые Тайвань не стал модернизировать.

