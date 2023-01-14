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Вашингтон планирует "обменять" продажу истребителей F-16 Турции на включение новых стран в НАТО
Высокопоставленный сенатор Соединенных Штатов грозится заблокировать сделку по продаже F-16 Турции если Анкара не "скорректирует свое поведение" в угоду интересам Вашингтона.
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Возражение американского сенатора говорит о проблемах с продажей оружия Турции, поскольку Анкара продолжает препятствовать вступлению Финляндии и Швеции в ряды Североатлантического альянса.  

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Самолет General Dynamics F-16 Fighting Falcon пилотажной группы Turkish Stars турецких военно-воздушных сил во время показательных выступлений на авиашоу Teknofest в Стамбуле, Турция, 20 сентября 2018 года.  Al Mayadeen English Television Channel. (Reuters).

Председатель комитета по международным отношениям Сената США, американский политик и демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес, пообещал не допустить продажу истребителей F-16 Турции, если Анкара не "скорректирует свое поведение" в угоду интересам Вашингтона.

"Я категорически возражаю против предложенной администрацией Байдена поставки новых истребителей F-16 Анкаре", - говорится в обращении Менендеса.

Ранее в пятницу многие средства массовой информации сообщили, что правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность продажи Турции 40 многофункциональных истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation общей стоимостью 20 миллиардов долларов. 

Министр обороны Турции Хулуси Акар позирует для фотографии перед истребителем F-16 "Fighting Falcon", производства американской корпорации Lockheed Martin на военной авиабазе в западном городе Эскишехир, Турция, 2 сентября 2020 года. Al Mayadeen English Television Channel / Turkish Defense Ministry via AP, Pool.

Однако ведущий представитель законодательного органа США по иностранным вопросам пообещал заблокировать сделку, обвинив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он продолжает "подрывать международное право, игнорировать права человека и демократические нормы, а также вести тревожную и дестабилизирующую политику как в самой Турции, так и в отношении соседних союзников по НАТО".

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Менендес подчеркнул, что, если Эрдоган не прекратит "свои угрозы, не улучшит ситуацию с правами человека у себя дома... и не начнет вести себя так, как должен вести себя надежный союзник", сделка не состоится.   

Это далеко не первый сигнал того, что Вашингтон пытается использовать потенциальную продажу оружия в качестве разменной монеты, чтобы заставить Турцию отказаться от своих возражений против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению чиновника это играет на руку России.

Группа курдских активистов в Стокгольме разместила видео с манекеном, изображающим Реджепа Тайипа Эрдогана, висящего вниз головой, и сравнила его судьбу с судьбой итальянского диктатора Бенито Муссолини. Анкара выразила решительный протест шведским властям. Ее вступление в ряды Североатлантического альянса, похоже, снова откладывается. На фото здание министерства иностранных дел Турции в Анкаре. Al Mayadeen English Television Channel.

Власти Финляндии тут же заявили, что Хельсинки "не участвует в каких-либо обсуждениях" касательно потенциальной сделки по продаже истребителей F-16. Тем не менее, претензии Турции касались и Швеции - а в частности, того, что Стокгольм укрывает группы лиц, признанных Анкарой "террористическими организациями".

В четверг Швеция официально отказалась экстрадировать четырех человек, разыскиваемых Турцией за предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, исламским религиозным деятелем, укрывающимся в США и обвиняемым в организации неудавшегося переворота в 2016 году.

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Напомним, что ранее Турция должна была получить от Соединенных Штатов известные своей "дурной репутацией" истребители F-35, но в 2019 году Вашингтон отменил сделку в отместку за то, что Анкара приобрела российские системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что даже если Турция не получит истребители, она сможет "позаботиться о себе сама". В августе минувшего года турецкое правительство подписало контракт на приобретение второго полка ЗРС С-400.

После того как в четверг Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Швеции в знак протеста против митинга РПК (Рабочей партии Курдистана) в Стокгольме и отменило приглашение его шведского коллеги Андреаса Норлена, спикер парламента Финляндии Матти Ванханен в пятницу отказался от запланированной поездки в Анкару.

"Мы планировали лететь вместе на самолете шведского правительства, поэтому в техническом плане я не могу лететь туда один", - цитирует Ванханена финская телерадиокомпания YLE (Yleisradio Oy).

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Норлена больше не желают видеть в стране после того, как представители курдской организации "Комитет Рожавы" повесил чучело турецкого президента на фонарный столб во время акции протеста у здания мэрии Стокгольма в минувшую среду.

 Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Portal Sputnik Azerbaijan.

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1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/top-us-senator-threatens-to-block-f-16-sale-to-turkey)
2. (https://az.sputniknews.ru/20220521/ankara-prizvala-stokgolm-prekratit-podderzhivat-terroristov-442137882.html)

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#сша #нато #турция #финляндия #f-16 #швеция #боб менендес
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