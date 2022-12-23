Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и ряде других преступлений

Основатель FTX, некогда богатейший 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид, предстал перед судом Вестчестера, штат Нью-Йорк. Ряд других экс-сотрудников FTX, а также тех, кто вращался в кругах Бэнкмана-Фрида, уже признали себя виновными и в настоящее. Об этом сообщалось в новостной статье CNBC.

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Bankman-Fried is led to court. Getty Images. Journal Interesting Engineering.

Бэнкману-Фриду были предъявлены обвинения по восьми пунктам в мошенничестве, связанном с крахом FTX в этом году. Вчера федеральный судья постановил, что он может быть освобожден под залог в 250 миллионов долларов.

Двое бывших руководителей Bankman-Fried, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, уже признали себя виновными по ряду уголовных преступлений, также связанных с мошенничеством в FTX. В своем постановлении судья федерального суда указал, что обвиняемый может быть освобожден под залог и под личное поручительство. С такими условиями согласились как прокуроры, так и адвокаты защиты.

Залог с признанием вины — это обязательство, согласно которому Бэнкман-Фрид в оговоренный законом срок должен предстать перед судом Нью-Йорка. Согласно этому соглашению, суд разрешил Бэнкману-Фриду избежать полной стоимости залога, но обязал внести часть от общей суммы. Для обеспечения залоговой сделки Бэнкман-Фрид должен был представить долю в семейной резиденции, подписи своих родителей и двух неназванных лиц, располагающих "крупными" активами.

В постановлении, вынесенном во время предъявления обвинения, судья Габриэль Горенштейн потребовал, чтобы Бэнкман-Фрид находился под "строгим" надзором. Соответствующие меры будут приняты сразу после того, как опальный миллиардер отправится в дом своих родителей в Калифорнии. Кроме того, ему запрещено покидать пределы Северного округа Калифорнии.

Прокуроры заявили, что это самый крупный досудебный залог, который они когда-либо запрашивали или получали ранее. Суд обязал обвиняемого носить электронный браслет для контроля за передвижением, а также пройти ряд психиатрических обследований и консультаций.

Помощник прокурора США Николас Роос заявил суду, что Бэнкман-Фрид был участником самого дерзкого криптовалютного мошенничества. В тоже время, добавил Роос, Бэнкман-Фрид добровольно вернулся в США, и в настоящее время не имеет каких-либо реальных активов или наличных денежных средств, при этом он никогда не скрывался от властей.

В других сообщениях упоминалось, что у Бэнкмана-Фрида осталось на банковском счете не более $100 000. В рамках сделки по передаче имущества Бэнкман-Фрид должен предоставить суду все документы, относящиеся к его активам, включая выписки из банковских счетов.

Основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выводят из здания магистратского суда 21 декабря 2022 года в Нассау, Багамы. Joe Raedlle | Getty Image. Journal Interesting Engineering.

Однако от этого суть преступления не меняется: прокуроры предъявляют обвинения в масштабной мошеннической схеме, в ходе которой у инвесторов выманили миллиарды долларов. На их деньги покупалась недвижимость, финансировались политические кампании и проводились сделки в Alameda Research, хедж-фонде Бэнкмана-Фрид

Регуляторы федерального правительства считают, что более 8 миллиардов долларов до сих пор не возвращены своим владельцам. Все это обнаружилось после того, как 11 ноября 2022 года FTX подала заявление о признании банкротства в штате Делавэр. Новый генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, Джон Рэй, в своих выступлениях утверждает, что корпоративный контроль компании был полностью разрушен.

Топ-менеджеры признали себя виновными в обвинениях в мошенничестве и сотрудничают с федеральным правительством и регулирующими органами. Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, оба заместители Бенкмана-Фрида, заключили сделки о признании вины, которые сегодня стали достоянием общественности и были опубликованы в минувшую среду.

Бэнкман-Фрид должен вернуться в суд Нью-Йорка 3 января.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, CNBC, CNN International, The Guardian.

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1. (https://edition.cnn.com/2022/12/21/business/ftx-alameda-research-cooperating/index.html)

2. (https://www.theguardian.com/business/2022/dec/22/sam-bankman-fried-new-york-court-charges-ftx)

3. (https://www.cnbc.com/2022/12/22/ftx-founder-sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bail.html)

4. (https://interestingengineering.com/culture/disgraced-ftx-ceo-sam-bankman-fried-released-on-250-million-bail)



