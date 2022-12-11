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Toyota проводит испытания водородного автомобиля Corolla Cross H2 на дорогах общего пользования
В ближайшее время на севере Японии стартуют очередной этап зимних испытаний автомобиля
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В мире постоянно меняющихся потребностей клиентов и рыночных реалий стратегия Toyota по достижению углеродной нейтральности заключается в разработке и реализации целого ряда технологий для помощи клиентам "в их индивидуальном стремлении к нулевому уровню выбросов к 2035 году".

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Toyota тестирует свой водородный двигатель внутреннего сгорания на дорогах общего пользования. Credit: Toyota

Компания нацелена на то, чтобы предоставить клиентам Toyota по всему миру возможность снизить углеродный след уже сегодня - независимо от условий окружающей среды и повседневных потребностей. Все это стало возможным благодаря мульти-технологическому подходу компании, который включает в себя аккумуляторные электромобили и электромобили на топливных элементах, а также подключаемые гибридные PHEV и полно-гибридные электромобили. Кроме того, Toyota считает, что еще слишком рано сосредотачиваться на одном единственном решении с нулевым уровнем выбросов, и по этой причине параллельно с технологией аккумуляторного электромобиля разрабатывает технологии водородных топливных элементов и водородных двигателей внутреннего сгорания.

Технологический прорыв позволил инженерам Toyota создать прототип дорожного транспортного средства - Corolla Cross H2 Concept. Компания Toyota смогла создать водородный прототип Corolla Cross H2, способный перевозить пять пассажиров и их багаж, установив 1,6-л 3-цилиндровый турбодвигатель от GR Corolla с технологией прямого впрыска водорода под высоким давлением, полученной в автоспорте, и добавив ноу-хау по упаковке водородных баков от Mirai. В настоящее время наряду с цифровыми тестами автомобиль проходит испытания в реальных условиях, после чего на севере Японии инженеры компании приступят к зимним испытаниям прототипа.

По сравнению с аналогичным бензиновым ДВС японскими инженерам удалось увеличить крутящий момент на 33%, а мощность водородного двигателя - на 24%. При этом запас хода на одном топливном элементе возрос на 30%, а время заправки сократилось с 5 до 1,5 минут.

Инженеры Toyota разработали прототип водородного транспортного средства - Corolla Cross H2 Concept. Credit: Toyota

Среди основных преимуществ водородного двигателя - возможность использования существующих технологий двигателей внутреннего сгорания, быстрое время заправки, а также существенное сокращение расхода, таких элементов, как литий и никель. Благодаря модификации существующих технологий и максимальному использованию текущих инвестиций сжигание водородного топлива позволит ускорить внедрение доступных решений по сокращению выбросов углерода.

На данный момент Toyota находится примерно на 40 процентах пути к серийному внедрению продуктов, подобных Corolla Cross H2 Concept. Пока невозможно точно сказать, созреет ли эта технология для шоссейных автомобилей, но, безусловно, она открывает большие возможности в автоспорте.

В этом году Toyota добилась серьезных успехов в разработке двигателей внутреннего сгорания, работающих на водороде. В лице команды Rookie Racing она приняла участие во всех соревнованиях на выносливость Super Taikyu в Японии с водородным автомобилем GR Corolla H2. В течение всего этого времени президент Toyota Акио Тойода по прозвищу "Моридзо" выступал в каждой гонке, оценивая ситуацию и внося необходимые улучшения. В результате и хэтчбек сконструирован с учетом именно его предпочтений и пожеланий.

В августе этого года автомобиль Toyota с водородным двигателем впервые появился за пределами Японии, когда GR Yaris H2 прошел демонстрационный заезд в рамках WRC в Ипре, Бельгия.

Благодаря столь регулярному и интенсивному участию в автоспорте удалось активизировать процесс разработки и ускорить технический прогресс. Помимо разработки водородных двигателей внутреннего сгорания, Toyota совместно с партнерами сотрудничает в области производства и транспортировки зеленого водорода. В качестве экспериментальной платформы компания использует сложные условия автомобильного спорта. Такой подход открывает широкие возможности для сотрудничества и совместной деятельности, не ограничиваясь рамками одной отрасли и способствует созданию общества с нулевым уровнем выбросов углекислого газа.

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Источники и ссылки: Journal Inceptive Mind,  Newsroom Toyota.
1. (https://www.inceptivemind.com/toyota-test-hydrogen-combustion-engine-public-roads/28708/)
2. (https://newsroom.toyota.eu/toyota-motor-europe-outlines-its-path-to-100-co2-reduction--by-2035/)
3. (https://newsroom.toyota.eu/prototype-corolla-cross-hydrogen-concept-highlights-toyotas-multi-path-approach-to-zero/)

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#toyota #corolla cross h2 #водородный двс
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