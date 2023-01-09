Компания Mercury Marine представила электрический подвесной лодочный двигатель со сменными батареями Avator 7.5e на выставке CES 2023

Компания Mercury Marine анонсировала на выставке CES 2023 свой первый электрический подвесной лодочный мотор. Avator 7.5e, оснащенный сменным блоком аккумуляторов, предназначен для установки на тендеры, микро-скифы, а также каяки и надувные лодки с жестким дном. Новинка "обеспечивает надежную и бесшумную работу, позволяя быстро доставить вас в нужное место". Компания Mercury Marine представила электрический подвесной лодочный мотор Avator 7.5e на выставке CES 2023. Journal New Atlas, Mercury Marine.

реклама

Avator 7.5e развивает мощность 750 Вт на гребном валу и является первым устройством в серии электрических подвесных моторов Mercury, в которую также войдут модели 20e и 35e. Название новой линейки является игрой слов, отражающей прошлое и будущее компании - Advanced и Thor, (последнее - название первого подвесного лодочного мотора Mercury).

Электрический подвесной мотор Avator 7.5e устанавливается на маломерные суда благодаря удобному транцевому кронштейну. Journal New Atlas, Mercury Marine.

Компания утверждает, что в новом концепте используется первый в отрасли двигатель с поперечным потоком, что обеспечивает надежную бесшумную работу, высокий крутящий момент, а также скорость и ускорение, аналогичные 3,5-сильному подвесному лодочному мотору FourStroke.

Аккумулятор емкостью 1 кВт/ч можно легко снять для последующей зарядки или заменить на запасной. Journal New Atlas, Mercury Marine.

"Одна из основных причин, по которой мы решили первыми задействовать технологию поперечного потока в этом устройстве, заключается в высокой плотности крутящего момента", - рассказывает главный инженер Mercury Эндрю Пшибыл. "Двигатель может генерировать мгновенный крутящий момент при низких оборотах. Благодаря этому мы смогли сконструировать трехлопастной гребной винт большого диаметра, который вращается медленнее, что благоприятно сказывается на эффективности и общей производительности. Результат - более быстрый разгон с 0 до 7 км/ч и более высокая эффективность по сравнению с аналогичными подвесными моторами конкурентов. Эффективность — вот главный критерий при определении приоритетов электрификации. Подвесной лодочный двигатель Avator 7.5e был разработан, чтобы максимально использовать энергию каждого электрона".

Avator 7.5e оснащен полноцветным дисплеем и румпелем с храповым механизмом, который может использоваться как ручка для переноски. Journal New Atlas, Mercury Marine.

Avator 7.5e поставляется с литий-ионным аккумулятором емкостью 1 кВт/ч. Устройство разработано в сотрудничестве с Mastervolt, соответствует классу защиты IP67 и может быть извлечено из корпуса подвесного лодочного мотора для зарядки в помещении или для горячей замены на дополнительный элемент, который можно взять с собой в поездку.

Электрический подвесной мотор Avator 7.5e предназначен для маломерных судов, таких как микро-скифы, надувные лодки с жестким дном, байдарки и каноэ. Journal New Atlas, Mercury Marine.

Лодочный мотор оснащен удобной системой для быстрого монтажа. Его масса составляет 26 кг с учетом семикилограммовой батареи. Управление осуществляется с помощью румпеля с храповым механизмом (который можно зафиксировать и использовать как ручку для переноски). Позже будут доступны модели с цифровым пультом дистанционного управления Power & Shift, предназначенным для установки на штурвалы маломерных судов.

Avatar 7.5e весит 19,5 кг, не считая батареи весом 7,1 кг. Journal New Atlas, Mercury Marine.

Кроме того, над румпелем расположен полноцветный дисплей, на котором отображается статус батареи и оценка оставшегося запаса хода, при желании подвесной мотор может работать под управлением мобильного приложения для iOS/Android. Добавление модуля SmartCraft Connect позволяет увеличить функциональность и добавить такие функции, как планирование маршрутов с помощью GPS.

Электрический подвесной лодочный мотор Avator 7.5e работает с сопутствующим мобильным приложением и позволяет визуально оценить дальность хода на карте GPS, ознакомиться с учебными материалами, работой цифровых датчиков, а также получать полноценные текстовые оповещения и обмениваться данными с выбранным техническим центром. Journal New Atlas, Mercury Marine.

Avator 7.5e - первый электрический подвесной мотор компании Mercury Marines, чуть позже в этом году к нему присоединятся более мощные варианты. Journal New Atlas, Mercury Marine.

"Avator 7.5e — это намного больше, чем просто лодочный мотор", - рассказывает вице-президент Mercury по развитию производства и инженерным разработкам Тим Рид. "Нам удалось создать целую силовую энергетическую систему, полностью интегрированную начиная передовыми элементами управления, бугелями и цифровыми датчиками и заканчивая совершенно новым мобильным приложением. Каждый элемент новой технологии был разработан с таким же вниманием к качеству, долговечности и надежности, как и вся продукция Mercury. Мы уверены, что подвесной мотор Avator 7.5e оставит самые яркие впечатления у яхтсменов, заинтересованных в оснащении небольших судов электрическими двигателями".





Информация о стоимости нового мотора пока не разглашается, но компания надеется, что Avator 7.5e появится в продаже ближе к концу этого года.

Источники и ссылки Mercurymarine, Journal New Atlas.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

1. (https://newatlas.com/marine/mercury-avator-electric-outboard/)

2. (https://www.mercurymarine.com/en/us/engines/outboard/avator/mercury-avator-75e/)