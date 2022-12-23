Арктический фронт погрузил США в хаос

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Тысячи авиарейсов были отменены, а важнейшие автомагистрали страны оказались блокированы из-за начинающегося зимнего шторма, обрушившегося на огромные территории Соединенных Штатов.

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Автомобили, занесенные снегом в городе Мердо, Южная Дакота, США / Al Mayadeen English Television Channel /Reuters/

В четверг Соединенные Штаты столкнулись с туристическим хаосом из-за зимнего шторма, который случается раз в поколение, при этом температура воздуха опустилась до -40 градусов по Цельсию.

Тысячи рейсов отменены, основные дороги перекрыты.

Мощный холодный фронт, обрушившийся на центральную часть страны из арктических регионов, помешал подготовке к рождественским праздникам, вызвав обильные снегопады и шквалистый ветер.

Синоптики предупредили десятки миллионов людей о мощных снежных бурях и сильных морозах. В некоторых районах температура опустилась так низко, что выход на улицу может стать причиной обморожения буквально за несколько минут.

"Это не похоже на легкий снежный денек из детства", - сказал журналистам президент США Джо Байден. "Это очень серьезно".

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Вот так сейчас обстоят дела в Северном Кентукки после того, как на нас обрушился мощный зимний шторм. Не выезжайте на дорогу в ближайшие сутки, если только это не чрезвычайная ситуация!!! (Twitter, Al Mayadeen English Television Channel)

Ожидалось, что дорогами воспользуются более 100 миллионов граждан, однако, по данным Американской автомобильной ассоциации, уже сейчас на дорогах царит непроглядная белая пелена и сохраняются опасные условия для вождения.

Стоит отметить, что трасса I-90, самая длинная межштатная автомагистраль в Соединенных Штатах, была полностью перекрыта в Южной Дакоте. Официальные лица заявили, что движение по ней возобновится в крайнем случае в пятницу вечером. "Муниципальные экипажи используют все имеющиеся ресурсы по всему штату для очистки и восстановления движения", - заявили в Департаменте транспорта Южной Дакоты.

В четверг более 22 000 рейсов были задержаны, из них 5 500 полностью отменены. В основном в Чикаго О'Хара и Денвере - двух крупных международных аэропортах. По прогнозам, поток туристов в праздничные дни будет близок к допандемическому уровню, причем самым напряженным днем будет пятница.

По мнению метеорологов AccuWeather, шторм может быстро усилиться и превратиться в "бомбовый циклон" в результате процесса, известного как "бомбогенез". Этот термин - изобретение американских синоптиков, ну хочется ребятам немного пословоблудить. Так вот, такой циклогенез (это более точное название) возникает, когда барометрическое давление понижается, и холодные воздушные массы сталкиваются с теплыми. Как правило такие циклоны развиваются очень быстро и обладают огромной разрушительной силой.

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Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Twitter, CNN.

1. (https://twitter.com/ChaudharyParvez/status/1606119639465201670)

2. (https://edition.cnn.com/2022/12/22/weather/christmas-arctic-winter-storm-thursday/index.html)

3. (https://english.almayadeen.net/news/miscellaneous/us-under-once-in-a-generation-arctic-storm-travel-in-mayhem)