Исследователи обнаружили новые доказательства, подтверждающие теорию о том, что время приема лекарств может играть решающую роль

Принимаете ли вы какие-либо лекарственные препараты ежедневно? А когда вы принимаете эти лекарства - утром или вечером? Согласно новым исследованиям, время суток, в которое вы принимаете препараты, может влиять на то, насколько хорошо он действует или насколько сильно вредит нашему организму.

Новое исследование показало, что хирургические вмешательства, проводимые ночью с использованием седативного препарата мидазолама, приводят к более высокому уровню повреждения сердца по сравнению с аналогичными процедурами, проводимыми днем. Depositphotos

Доктор медицинских наук и профессор анестезиологии Университета Колорадо (США) Тобиас Экл уже несколько лет изучает связь между циркадными ритмами и эффективностью медицинских препаратов. Эта область исследований, называемая хронотерапией, изучает, как человеческий организм реагирует на лекарства в разные периоды нашего 24-часового циркадного цикла.

Доктор сказал, что только в четырех из 50 наиболее широко используемых в Соединенных Штатах лекарств есть инструкции, рекомендующие принимать их в определенное время суток. И есть две основные причины, по которым врачи не рекомендуют пациентам принимать лекарства в определенные часы.

"Во-первых, многие врачи просто не знают, что определенные лекарства лучше работают в определенное время суток", - объясняет Экл в статье для журнала The Conversation. "Во-вторых, большинство препаратов не изучались на предмет возможных различных эффектов в течение 24-часового цикла. Поэтому пациентам предписывается принимать большинство лекарств утром или вечером, прежде всего, для того, чтобы гарантировать их прием".

За последние несколько лет был проведён целый ряд исследований, которые позволили обнаружить специфические закономерности между эффективностью лекарств и циркадными циклами. Например, в ходе масштабного исследования, проводившегося в 2019 году, изучался вопрос о том, как рост опухоли может изменяться в зависимости от циркадных ритмов. Вывод этого эксперимента заключается в том, что некоторые препараты для лечения рака молочной железы следует принимать утром для достижения максимальной эффективности.

Широко распространенное седативное средство может увеличить риск повреждения сердца если его использовать ночью

В рамках другого интересного проекта, посвященного изучению активности иммунной системы и циркадных циклов, ученые пытались выяснить, могут ли распространенные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) негативно влиять на заживление костей, если принимать их в "неурочное" время. Это исследование удивительным образом продемонстрировало, что безрецептурные обезболивающие препараты могут замедлять скорость заживления костей, если принимать их поздно вечером.

Новое исследование Экле было посвящено распространенному предоперационному седативному средству под названием мидазолам. Предыдущие работы показали, что мидазолам снижает экспрессию ключевого белка циркадного ритма, который, как известно, защищает сердце от повреждений. Экл с коллегами внимательно изучили около двух миллионов историй болезни. Ученые хотели выяснить, насколько различаются показатели послеоперационных осложнений на сердце у пациентов, принимавших мидазолам, в зависимости от времени проведения операции.

"Мы провели анализ большого массива данных и доказали, что введение мидазолама связано с повышенным риском повреждения миокарда при некардиологических вмешательствах, при условии, что операции проводились ночью ", - сказал Экл. "Это говорит о том, что мидазолам нарушает циркадную систему человека".

В ходе анализа хирургические процедуры были разделены на дневные (с 6 утра до 6 вечера) и ночные (с 6 вечера до 6 утра). Результаты оказались весьма впечатляющими: у здоровых пациентов, которым давали мидазолам во время ночных операций, вероятность повреждения сердца была в три раза выше.

Для лучшего понимания этой циркадной зависимости мидазолама требуется провести дополнительные исследования. Тем не менее, Экл считает, что полученные результаты являются убедительным примером того, как важно учитывать время суток, в течение которого лекарственные препараты действуют наиболее эффективно. Возможно, будет сложно ретроактивно установить оптимальное время для приема сотен лекарств, используемых в настоящее время, но все же было предложено, чтобы при разработке новых лекарств учитывались циркадные ритмы.

"Лекарства часто назначаются в соответствии с тем, что наиболее эффективно", - добавил Экл. "Но то, что наиболее эффективно, в конечном итоге может нанести вред".

Новое исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Источники и ссылки: The Conversation, University of Colorado Anschutz Medical Campus, journal Newatlas, Journal Frontiers in Cardiovascular Medicine.

