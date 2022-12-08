Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Прощай зеленая энергия: Лондон одобрил строительство первой за последние 30 лет угольной шахты
Борцы за охрану окружающей среды негодуют.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Великобритания одобрила строительство первой за 30 лет угольной шахты, несмотря на опасения по поводу климата. Британское правительство решилось на этот шаг в среду, 7 декабря 2022 года, всего через год после проведения крупного климатического саммита COP26. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

реклама

A dump truck loads and transports hard coal, a solid combustible mineral.  (Photo source: James/iStock.)

Строительство шахты, расположенной недалеко от Уайтхейвена в Камбрии, займет два года и позволит ежегодно добывать почти 2,8 тонны коксующегося угля, сообщает газета Washington Post.

Защитники окружающей среды выразили свою обеспокоенность, заявив, что новая шахта будет способствовать увеличению глобальных выбросов и распространит по всему миру негативный сигнал о климатическом имидже Соединенного Королевства.

Уголь, его назначение и влияние

Коксующийся уголь используется в производстве чугуна и стали, причем более 66 процентов производства стального проката приходится на уголь, объясняет Science Direct. Мировое производство нерафинированной стали в 2013 году составило 1,6 миллиарда тонн. Для производства 1 т (1000 кг) стали необходимо около 0,6 т (600 кг) кокса, то есть для производства 1 т стали используется примерно 770 кг угля.

Image caption, The mine will be near Whitehaven in Cumbria. West Cumbria Mining Compan

Кокс производится путем обжига угля в отсутствие кислорода для удаления летучих углеводородов, содержащихся в полезном ископаемом, поясняет Science Direct. Производство кокса чрезвычайно проблематично с экологической точки зрения, поскольку многие углеводороды, выделяемые в процессе коксования, представляют серьезную угрозу.

Говоря о последствиях добычи каменного угля, Администрация энергетической информации США подсчитала (по состоянию на октябрь 2022 года), что в 2021 году выбросы углекислого газа от сжигания угля для получения энергии составили около 20% от общего объема выбросов CO2 в США, связанных с энергетикой, и почти 60% от общего объема выбросов двуокиси углерода в секторе электроэнергетики. 

В процессе сжигания угля образуется ряд вредных выбросов. К ним относятся: диоксид серы, являющийся причиной кислотных дождей и респираторных заболеваний; оксиды азота - образованию смога и поражения дыхательной системы; диоксид углерода - главный парниковый газов и многие другие.

Правительство Великобритании подчеркнуло, что, если бы в стране не было собственной шахты по добыче коксующегося угля, уголь пришлось бы импортировать из других стран. Кроме того, уголь, добываемый в рамках этого проекта, не будет использоваться для производства электроэнергии, а будет направлен на производство стали. В проекте подчеркивается, что почти 80 процентов угля будет экспортироваться в континентальную Европу, а благодаря новому производству в регионе будет создано более 500 рабочих мест.

Coal coke is a solid, porous grey product obtained by coking coal at temperatures of 950-1100°C without oxygen.

Однако сторонников борьбы с изменением климата это не убедило.

Николас Стерн, эксперт по проблемам климата из Лондонской школы экономики, в интервью газете Washington Post заявил, что в нынешней ситуации открытие угольной шахты в Великобритании является "серьезной ошибкой".

"С экологической точки зрения, это приведет к увеличению мирового предложения. Соответственно, увеличится потребление угля и выбросы парниковых газов, в то время как существует острая необходимость в их сокращении", - пояснил Стерн.

Джон Гаммер, Член Палаты лордов и председатель Комитета по изменению климата (UKCCC), назвал предложение BBC "абсолютно неоправданным" и подчеркнул, что одобрение строительства угольного месторождения нанесет огромный ущерб позиции Великобритании в вопросах изменения климата.

С другой стороны, департамент по делам общин и местного самоуправления заявил, что это решение соответствует политике правительства по ограничению выбросов углекислого газа. В заявлении говорится: "Шахта намерена работать с нулевым уровнем выбросов и, по прогнозам, будет способствовать занятости местного населения и развитию экономики в целом".

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, BBC, Washington Post, Science Direct
1. (https://www.bbc.com/news/uk-politics-63892381)
2. (https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/coking-coal)
3. (https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/07/britain-coal-mine/)
4. (https://interestingengineering.com/culture/the-uk-approves-its-first-coal-mine-in-decades-but-what-about-the-climate)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#производство #великобритания #британия #уголь #климат #коксующий уголь #сталь
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
Новый фильм Netflix о принце Гарри и Меган может вызвать большой шум в британской королевской семье
Foxconn планирует полностью восстановить работу «города iPhone» в январе 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
3
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
68
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
12
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
9
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
23
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
6
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
7
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Ученые обнаружили на Марсе огромный мантийный плюм - это значит, что планета геологически активна
1
CD Projekt RED раскрыла детали обновленной версии The Witcher 3
8
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
3
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
+
Орион возвращается домой: Капсула НАСА пролетела в 128 км над Луной и теперь направляется к Земле
5
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
6

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
12
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
145
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
149
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
The Callisto Protocol - Рецензия
34
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
32
Главные игры декабря 2022 года
20
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
13
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
58
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
65

Сейчас обсуждают

Мегавольт
22:59
Срач не дочитал. Рецепт для видух прост. Берешь в магазе с 3х летней гарантией. Через 2 года сливаешь с чеком, чтобы человек не дергался. Докидываешь, берешь другую и т.д. Любителям поиграть в русскую...
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
swr5
22:58
Очень понравился способ, который описывают братья Стругацкие в Стране Багровых Туч, там космический корабль (Хиус) двигался постоянно с ускорением и это ускорение было почти эквивалентно силе тяжести ...
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
ZAMHome
22:58
Alt+X
Portal с трассировкой лучей стала доступна для прохождения
Андрей Филинский
22:52
Неслабо эта баба бывшего принца разжирела...
Новый фильм Netflix о принце Гарри и Меган может вызвать большой шум в британской королевской семье
concombreaulait
22:49
У вас там опечатка: Брут Спенсер.
Этот день мы отдаляли как могли: Фил Спенсер о повышении цен на AAA-игры с $60 до $70
Серегарус
22:47
хахаха..захочешь жить-не так раскорячишься... германия вон Индию догнала по количеству выбросов..зелёная энергетика живёт и побеждает...
Прощай зеленая энергия: Лондон одобрил строительство первой за последние 30 лет угольной шахты
Зек
22:45
А не плохо я тебя целый месяц на члене катал, ты думал то что ты такой недосягаемый, топишь за Россию. А я тебя сегодня тупо взял и забанил потому что ты мне надоел, ты парень весёлый, но бываешь скуч...
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
Дмитрий
22:44
Жрите, не обляпайтесь!)))
ПО Doritos Crunch Cancellation при помощи нейросети заглушит хруст чипсов у стримеров и геймеров
Кружит голову мимоза
22:44
Сходи лучше в баньку к мужикам посмотри какие у них болты, тебе это нравится.
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
Кружит голову мимоза
22:43
Понятно значит тебя опят епут двое немец психиатр и куратор далбаеб.
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем