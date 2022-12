Борцы за охрану окружающей среды негодуют.

Великобритания одобрила строительство первой за 30 лет угольной шахты, несмотря на опасения по поводу климата. Британское правительство решилось на этот шаг в среду, 7 декабря 2022 года, всего через год после проведения крупного климатического саммита COP26. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

Строительство шахты, расположенной недалеко от Уайтхейвена в Камбрии, займет два года и позволит ежегодно добывать почти 2,8 тонны коксующегося угля, сообщает газета Washington Post.

Защитники окружающей среды выразили свою обеспокоенность, заявив, что новая шахта будет способствовать увеличению глобальных выбросов и распространит по всему миру негативный сигнал о климатическом имидже Соединенного Королевства.

Уголь, его назначение и влияние

Коксующийся уголь используется в производстве чугуна и стали, причем более 66 процентов производства стального проката приходится на уголь, объясняет Science Direct. Мировое производство нерафинированной стали в 2013 году составило 1,6 миллиарда тонн. Для производства 1 т (1000 кг) стали необходимо около 0,6 т (600 кг) кокса, то есть для производства 1 т стали используется примерно 770 кг угля.

Кокс производится путем обжига угля в отсутствие кислорода для удаления летучих углеводородов, содержащихся в полезном ископаемом, поясняет Science Direct. Производство кокса чрезвычайно проблематично с экологической точки зрения, поскольку многие углеводороды, выделяемые в процессе коксования, представляют серьезную угрозу.

Говоря о последствиях добычи каменного угля, Администрация энергетической информации США подсчитала (по состоянию на октябрь 2022 года), что в 2021 году выбросы углекислого газа от сжигания угля для получения энергии составили около 20% от общего объема выбросов CO2 в США, связанных с энергетикой, и почти 60% от общего объема выбросов двуокиси углерода в секторе электроэнергетики.

В процессе сжигания угля образуется ряд вредных выбросов. К ним относятся: диоксид серы, являющийся причиной кислотных дождей и респираторных заболеваний; оксиды азота - образованию смога и поражения дыхательной системы; диоксид углерода - главный парниковый газов и многие другие.

Правительство Великобритании подчеркнуло, что, если бы в стране не было собственной шахты по добыче коксующегося угля, уголь пришлось бы импортировать из других стран. Кроме того, уголь, добываемый в рамках этого проекта, не будет использоваться для производства электроэнергии, а будет направлен на производство стали. В проекте подчеркивается, что почти 80 процентов угля будет экспортироваться в континентальную Европу, а благодаря новому производству в регионе будет создано более 500 рабочих мест.

Однако сторонников борьбы с изменением климата это не убедило.

Николас Стерн, эксперт по проблемам климата из Лондонской школы экономики, в интервью газете Washington Post заявил, что в нынешней ситуации открытие угольной шахты в Великобритании является "серьезной ошибкой".

"С экологической точки зрения, это приведет к увеличению мирового предложения. Соответственно, увеличится потребление угля и выбросы парниковых газов, в то время как существует острая необходимость в их сокращении", - пояснил Стерн.

Джон Гаммер, Член Палаты лордов и председатель Комитета по изменению климата (UKCCC), назвал предложение BBC "абсолютно неоправданным" и подчеркнул, что одобрение строительства угольного месторождения нанесет огромный ущерб позиции Великобритании в вопросах изменения климата.

С другой стороны, департамент по делам общин и местного самоуправления заявил, что это решение соответствует политике правительства по ограничению выбросов углекислого газа. В заявлении говорится: "Шахта намерена работать с нулевым уровнем выбросов и, по прогнозам, будет способствовать занятости местного населения и развитию экономики в целом".

