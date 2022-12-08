Немецкая полиция задержала 25 человек подозреваемых в подготовке госпереворота. Среди них - правые радикалы и сторонники теорий заговора

Федеральная прокуратура Германии сообщила, что немецкая полиция провела обыски по всей стране и задержала 25 человек, включая членов "террористической организации", которые, как предполагается, готовили нападение на парламент.

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Немецкая полиция проводит обыски в более чем 130 домах. (Reuters)

В заявлении прокуратуры говорится, что члены движения "Граждане Рейха" (Reichsbuerger) подозреваются в "подготовке к проникновению в парламент Германии в составе небольшой вооруженной группы".

В рамках операции обыски проводятся в более чем 130 домах, офисах и прочих нежилых помещениях.

Экстремисты предполагали, что некоторые сотрудники службы безопасности окажут поддержку группировке, в результате чего будет совершен переворот, говорится в документе.

В своем заявлении сотрудники прокуратуры добавили, что подозреваемые организовали "террористическую группу примерно в конце ноября 2021 года, поставившую перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его своей собственной формой государства". Из 25 задержанных двое находились за границей - в Италии и Австрии.

Рейхсбюргеры - это неонацисты, конспирологи и просто фанатики, не согласные с существованием современной немецкой федеративной республикой.

Рейхсбюргеры на которых раньше смотрели сквозь пальцы, как на недоумков и отщепенцев, в последние годы выросли в более радикальную группу и теперь рассматриваются как серьезная угроза безопасности.

По данным федеральных властей, члены недавно созданной террористической группы - бывшие военнослужащие.

"Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного, демократического базового порядка Федеративной Республики Германия", - заявили представители властей. Подозреваемые осознавали, что их план "может быть реализован только с использованием военных инструментов и насилия в отношении представителей государства", - добавили сотрудники прокуратуры.

Министр юстиции Марко Бушманн на своей странице в Twitter высоко оценил ликвидацию "предполагаемой террористической ячейки", заявив, что это событие наглядно демонстрирует, что "Германия способна защитить свою демократию".

Следует отметить, что недавно Италия, Австрия и Германия проголосовали против резолюции Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма. Голосование проходило в ходе заседания Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре. Большинством голосов резолюция была одобрена.

Все эти события происходят на фоне роста популярности неонацизма, который наблюдается в Европе; военный конфликт на Украине стал кульминационным моментом для ультраправого движения.

На днях средства массовой информации сообщили, что Венгрия стала единственной страной, отказавшейся обучать солдат вооруженных сил Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан и представители МИД во главе с Петером Сиярто. Более того, Венгрия оставила Киев без 18 миллиардов евро. Именно такие деньги рассчитывали получить Зеленский и гопкомпания в качестве нового пакета макрофинансовой помощи в 2023 году.

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Источники и ссылки: Al Mayadeen TV channel, Reuters

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/germany-arrests-far-right-group-planning-coup)

2. (https://www.reuters.com/world/europe/25-suspected-members-german-far-right-group-arrested-raids-prosecutors-office-2022-12-07/)