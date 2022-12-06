"Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет. Мы сказали «нет». Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", – сообщил госсекретарь МИД Тамаш Менцер.

Венгрия - единственная страна Европейского Союза, отказавшаяся поддержать инициативу Брюсселя по обучению украинской армии в Европе. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, подчеркнув, что его страна не будет участвовать в подготовке ЕС киевских солдат.

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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Михай Орбан

"Недавно было принято решение, что представители стран Евросоюза будут проводить обучение украинских военных. Я хотел бы сказать, что Венгрия не голосовала за эту инициативу. Мы отказываемся участвовать в этой миссии", - заявил Сиярто.

Венгрия - единственная страна-член Европейского союза, занявшая столь жесткую позицию. Объясняя позицию Будапешта, Сиярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирные усилия, а не эскалацию.

"К сожалению, события последних нескольких недель свидетельствуют не о мире, а скорее об эскалации, при этом некоторые принятые решения только усугубили конфликт", - заявил глава МИД Венгрии на своей официальной странице в Facebook.

"Мы хотим мира, и основное внимание должно быть сосредоточено на мирных усилиях, а не на шагах, которые обостряют ситуацию", - добавил высокопоставленный венгерский дипломат.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

С начала военного конфликта на Украине Венгрия решительно выступает против политики Европейского союза в отношении Российской Федерации. Премьер-министр Виктор Орбан отказался вводить санкции против России, как это сделали остальные страны блока, в дополнение к другим антироссийским мерам.

Будапешт неоднократно объяснял свою позицию тем, что санкции против России наносят больше вреда Европе, чем Москве, о чем свидетельствует продолжающийся энергетический кризис и инфляция.

В октябре в Венгрии был запущен общенациональный опрос, в рамках которого гражданам страны предлагалось выразить согласие или недовольство позицией правительства в отношении санкций Евросоюза против России.

Стоит отметить, что Венгрия в значительной степени зависит от Москвы в энергетической сфере, поскольку получает от "Газпрома" приблизительно 80% потребляемого газа. После начала конфликта на Украине Будапешту удалось добиться от ЕС исключения для продолжения закупок российского газа.

В середине сентября Венгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям, поскольку ЕС угрожал сократить финансирование Венгрии из-за предполагаемых признаков коррупции и плохих показателей в области прав человека.

Между тем, несмотря на отказ от помощи в обучении украинских войск, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что его стране необходима армия, "способная нанести удар и обеспечить мир" при наихудшем сценарии для Европы из-за конфликта на Украине и в связи с провальной политикой Евросоюза в отношении России.

"Мы не можем, как страусы, зарывать голову в песок. Мы должны принять реальность: если так будет продолжаться, экономика континента рухнет, люди окажутся в опасности, и, похоже, мы должны готовиться к затяжной войне", - заявил Орбан.

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Источники и ссылки: RT.com Al Mayadeen TV channel,

1. (https://www.rt.com/news/567757-hungary-wont-train-ukrainians/ )

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/hungary-not-to-participate-in-training-ukraine-army:-fm)